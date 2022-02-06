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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'in gözyaşları! "Anılarım canlandı" diyen İmparator sahnede çocuklar gibi ağladı o anısını sevenleriyle paylaştı

İbrahim Tatlıses'in gözyaşları! "Anılarım canlandı" diyen İmparator sahnede çocuklar gibi ağladı o anısını sevenleriyle paylaştı

İbrahim Tatlıses'in gözyaşları! "Anılarım canlandı" diyen İmparator sahnede çocuklar gibi ağladı o anısını sevenleriyle paylaştı... 2011'de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sahnelerden uzak kalan İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra ilk konserini Eylül 2021'de vermişti. Hayranlarıyla buluşmaya devam eden 70 yaşındaki sanatçı, kendisini dinlemeye gelenlerle sahnede ağlamasına neden olan bir anısını paylaştı.

06.02.2022 09:34 - Son Güncelleme: 06.02.2022 09:39
İbrahim Tatlıses’in gözyaşları! Anılarım canlandı diyen İmparator sahnede çocuklar gibi ağladı o anısını sevenleriyle paylaştı

İBRAHİM TATLISES'İN GÖZYAŞLARI!

"Anılarım canlandı" diyen İmparator sahnede çocuklar gibi ağladı, o anısını sevenleriyle paylaştı.

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İbrahim Tatlıses’in gözyaşları! Anılarım canlandı diyen İmparator sahnede çocuklar gibi ağladı o anısını sevenleriyle paylaştı

Konser ve ekran maratonuna devam eden İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüsü atlattığını duyurmuştu.

İbrahim Tatlıses’in gözyaşları! Anılarım canlandı diyen İmparator sahnede çocuklar gibi ağladı o anısını sevenleriyle paylaştı

Tatlıses, Instagram paylaşımında "Hayırlı günler arkadaşlar. Pozitiftim, negatife döndüm" diyerek, Ankara'da bir eğlence merkezinde konser vereceğini açıklamıştı.

İbrahim Tatlıses’in gözyaşları! Anılarım canlandı diyen İmparator sahnede çocuklar gibi ağladı o anısını sevenleriyle paylaştı

Önceki akşam sahne aldığı mekanda karşısında İranlı hayranlarını görünce gözyaşlarına tutamayan Tatlıses. "anılarım canlandı" dedi ve herkese anlattı.

İbrahim Tatlıses’in gözyaşları! Anılarım canlandı diyen İmparator sahnede çocuklar gibi ağladı o anısını sevenleriyle paylaştı

'İmparator' lakaplı şarkıcı, "İstanbul'a ilk geldiğimde adamın birinin düğününe gittim, sonra onun oğlunun sünnetine gittim. O da büyüdü, onun düğününe, sonra onun oğlunun sünnetine gittim" dedi.

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