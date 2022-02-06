İbrahim Tatlıses'in gözyaşları! "Anılarım canlandı" diyen İmparator sahnede çocuklar gibi ağladı o anısını sevenleriyle paylaştı
İbrahim Tatlıses'in gözyaşları! "Anılarım canlandı" diyen İmparator sahnede çocuklar gibi ağladı o anısını sevenleriyle paylaştı... 2011'de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sahnelerden uzak kalan İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra ilk konserini Eylül 2021'de vermişti. Hayranlarıyla buluşmaya devam eden 70 yaşındaki sanatçı, kendisini dinlemeye gelenlerle sahnede ağlamasına neden olan bir anısını paylaştı.
06.02.2022 09:34
- Son Güncelleme: 06.02.2022 09:39
Konser ve ekran maratonuna devam eden İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüsü atlattığını duyurmuştu.