Fatih Ürek ile ablası Selvi Ürek barıştı! 17 yıl önce küsmüşlerdi 'et tırnaktan ayrılmaz' pozunu görenler: "Kadın versiyonu gibi"
Fatih Ürek ile ablası Selvi Ürek barıştı! 17 yıl önce küsmüşlerdi... Abla - kardeşten gelen 'et tırnaktan ayrılmaz' pozunu görenler, "Kadın versiyonu gibi" yorumları yaptı. Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv ve yakın dostları menajer Haluk Şentürk'ün araya girmesi ile sona eren küslüğün ardından Fatih Ürek ve ablası, "Et tırnaktan ayrılmaz. Kardeşler arası her zaman kırgınlıklarda olabilir sonuçta aileyiz iyi günlerimiz olduğu gibi sıkıntılı süreçlerde insanlar için" dedi. İşte Selvi, Sevgi ve Nurgül adında üç ablası olan Fatih Ürek ve ablası Selvi Ürek'ten gelen o kare...
25.12.2022 17:28 - Son Güncelleme: 25.12.2022 17:28
Fatih Ürek ile ablası Selvi Ürek barıştı! 17 yıl önce küsmüşlerdi, abla - kardeşin 'et tırnaktan ayrılmaz' pozunu görenler, "Kadın versiyonu gibi" yorumları yapıyor.
Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv ve yakın dostları menajer Haluk Şentürk'ün araya girmesi ile sona eren küslük ile alakalı Fatih ve Selvi Ürek "Et tırnaktan ayrılmaz. Kardeşler arası her zaman kırgınlıklarda olabilir sonuçta aileyiz iyi günlerimiz olduğu gibi sıkıntılı süreçlerde insanlar için" dediler.