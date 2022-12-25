68’lik Gülşen Bubikoğlu’ndan göğüs dekolteli saten gömleğiyle yeni poz! Son hali kasıp kavurdu! Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı...
1973 yılında Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmada Necla Nazır'ın ardından ikinci olan ve ardından sinemayla tanışan Gülşen Bubikoğlu, kısa sürede Yeşilçam'ın vazgeçilmezlerinden oldu. Tarık Akan ve Cüneyt Arkın gibi efsane isimlerle başrolü paylaşan oyuncu; Gırgıriye, Ah Nerede, Yaz Bekarı, Vahşi Gelin ve daha nicesiyle hafızlara kazındı. Başarılı performansının yanı sıra dillere destan güzelliğiyle de yıllarca adından söz ettiren Bubioğlu, bu kez sosyal medyada yayınladığı son paylaşımla gündem oldu. Göğüs dekolteli saten gömleği ile kamera karşısına geçen oyuncu, "İyi pazarlar" notunu düştüğü paylaşımında son halini takipçilerinin beğenisine sundu. İşte 68 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu'nun sosyal medyada büyük ses getiren paylaşımı...
25.12.2022 18:27 - Son Güncelleme: 25.12.2022 18:27
1973 yılında Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmada dereceye giren Gülşen Bubikoğlu, Yaban filmi ile Türk sinemasıyla tanıştı.
Güldürü, drama, duygusal ve hareketli filmlerdeki başarısıyla kısa sürede büyük hayran kitlesine ulaşan Bubikoğlu, Tarık Akan ve Cüneyt Arkın gibi efsane isimlerle başrolü paylaştı.