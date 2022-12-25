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Serel Yereli'den yatak odasında olay pozlar! Hızını alamadı dışarıya da çıktı o kareleri görenler: "Beli çıkacak"

Serel Yereli'den yatak odasında olay pozlar! Hızını alamadı dışarıya da çıktı o kareleri görenler, "Beli çıkacak" , "Londra'da yaşayan Serel Yereli'den yeni pozlar" yorumları yaptı. İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuyan Serel Yereli, Instagram'dan paylaştığı karelerle dikkatleri yine üzerine çekti. İşte Serel Yereli'den gelen o fotoğraflar...

25.12.2022 16:57 - Son Güncelleme: 25.12.2022 16:57
Serel Yereli’den yatak odasında olay pozlar! Hızını alamadı dışarıya da çıktı o kareleri görenler: Beli çıkacak

Serel Yereli'den yatak odasında olay pozlar! Hızını alamadı dışarıya da çıktı o kareleri görenler, "Beli çıkacak" yorumları yaptı.

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Serel Yereli’den yatak odasında olay pozlar! Hızını alamadı dışarıya da çıktı o kareleri görenler: Beli çıkacak

Tam adı Buse Serel Yereli olan isim, İzmir, Göztepe'de ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya geldi.

Serel Yereli’den yatak odasında olay pozlar! Hızını alamadı dışarıya da çıktı o kareleri görenler: Beli çıkacak

Babası eski milli hentbolcu Serdal Yereli'nin hentbol federasyonu başkanlığındaki görevinden dolayı çocukluğu değişik ülkelerde geçti.

Serel Yereli’den yatak odasında olay pozlar! Hızını alamadı dışarıya da çıktı o kareleri görenler: Beli çıkacak

Babası 2011 yılında Serel Yereli henüz 16 yaşındayken ani kalp krizi ile hayatını kaybetti.

Serel Yereli’den yatak odasında olay pozlar! Hızını alamadı dışarıya da çıktı o kareleri görenler: Beli çıkacak

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Serel Yereli'den yeni kareler geldi.

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