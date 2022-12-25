Serel Yereli'den yatak odasında olay pozlar! Hızını alamadı dışarıya da çıktı o kareleri görenler: "Beli çıkacak"
Serel Yereli'den yatak odasında olay pozlar! Hızını alamadı dışarıya da çıktı o kareleri görenler, "Beli çıkacak" , "Londra'da yaşayan Serel Yereli'den yeni pozlar" yorumları yaptı. İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuyan Serel Yereli, Instagram'dan paylaştığı karelerle dikkatleri yine üzerine çekti. İşte Serel Yereli'den gelen o fotoğraflar...
25.12.2022 16:57 - Son Güncelleme: 25.12.2022 16:57
Serel Yereli'den yatak odasında olay pozlar! Hızını alamadı dışarıya da çıktı o kareleri görenler, "Beli çıkacak" yorumları yaptı.