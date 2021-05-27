Fatih Koyunoğlu hakkında cinsel saldırı iddiası: "Apartman boşluğuna çekip..."

TİYATRO SOHBETİ BAHANE!

Kendisi gibi ünlü oyuncunun da tiyatroyla ilgilenmesinden kaynaklı sohbet etmek isteyen Seda Çakmaksoy, bir süre sonra beklemediği bir tepkiyle karşı karşıya kaldı. Alkolün de etkisiyle oyuncu Fatih Koyunoğlu, Seda Çakmaksoy'a sarılarak genç kadını öpmeye çalıştı. Genç kadının bu durumu reddederek amacının sadece tiyatro üzerine sohbet etmek olduğunu söylemesi üzerine ünlü oyuncu, genç kadından özür diledi.