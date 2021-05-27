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Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç aşka geldi uluorta öpücüklere boğdu! Havuz başında aldırışsız romantizm

2021'in ilk aşk bombasını patlatan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ilk başlarda aşklarını saklamayı tercih etseler de, kaçış bitti. Sonrasında aşklarını sosyal medyada ilan etmekten çekinmeyen çift şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, yakın arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Çağrı Telkıvıran'la tatil sezonunu açtı. Tekne tatillerinin ardından otelde görüntülenen ikili, havuz başında öpüşürken objektiflere yansıdı.

27.05.2021 10:03 - Son Güncelleme: 27.05.2021 10:03
Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç aşka geldi uluorta öpücüklere boğdu! Havuz başında aldırışsız romantizm

Oğuzhan Koç'un Yağmur Tanrısevsin ile ayrılığının ardından Tanrısevsin'in yakın dostu Demet Özdemir'le beraber olması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç aşka geldi uluorta öpücüklere boğdu! Havuz başında aldırışsız romantizm

Ünlü şarkıcı ile kendisinden altı yaş küçük oyuncu sevgilisi, geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başlayan arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve Çağrı Telkıvıran ile tatile çıktı.

Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç aşka geldi uluorta öpücüklere boğdu! Havuz başında aldırışsız romantizm

OTELİN GÜNLÜĞÜ 20 BİN TL
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'la Kaş'ta yaptıkları tekne tatilinin ardından Fethiye'de dört günlüğü 20 bin TL olan özel havuzlu, jakuzili lüks bir otelde görüntülendi. Sabah saatlerinde objektiflere takılan ikili, havuz başında aşka geldi.

Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç aşka geldi uluorta öpücüklere boğdu! Havuz başında aldırışsız romantizm

Demet Özdemir havuz başına gelmeden önce sevgilisi Oğuzhan Koç etrafı düzenledi. Şezlongu hazırlayıp, şemsiyeyi açan Koç, sevgilisini alarak havuz başına indi. Özdemir'in etrafında adeta pervane olan Oğuzhan Koç, sevgilisinin havlusunu astı, içecek bir şeyler getirdi. Havuz başında ayrıldıktan sonra da Demet Özdemir'in ardında bıraktığı her şeyi toplayıp odalarına çekildi.

Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç aşka geldi uluorta öpücüklere boğdu! Havuz başında aldırışsız romantizm

HAVUZ BAŞINDA AŞK
Aslı Bekiroğlu ve Çağrı Telkıvıran da bir ara çiftin yanına uğradı. Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, havuzda keyifli vakit geçirdi.