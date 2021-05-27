Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç aşka geldi uluorta öpücüklere boğdu! Havuz başında aldırışsız romantizm

Demet Özdemir havuz başına gelmeden önce sevgilisi Oğuzhan Koç etrafı düzenledi. Şezlongu hazırlayıp, şemsiyeyi açan Koç, sevgilisini alarak havuz başına indi. Özdemir'in etrafında adeta pervane olan Oğuzhan Koç, sevgilisinin havlusunu astı, içecek bir şeyler getirdi. Havuz başında ayrıldıktan sonra da Demet Özdemir'in ardında bıraktığı her şeyi toplayıp odalarına çekildi.