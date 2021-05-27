Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç aşka geldi uluorta öpücüklere boğdu! Havuz başında aldırışsız romantizm
2021'in ilk aşk bombasını patlatan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ilk başlarda aşklarını saklamayı tercih etseler de, kaçış bitti. Sonrasında aşklarını sosyal medyada ilan etmekten çekinmeyen çift şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, yakın arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Çağrı Telkıvıran'la tatil sezonunu açtı. Tekne tatillerinin ardından otelde görüntülenen ikili, havuz başında öpüşürken objektiflere yansıdı.
Demet Özdemir havuz başına gelmeden önce sevgilisi Oğuzhan Koç etrafı düzenledi. Şezlongu hazırlayıp, şemsiyeyi açan Koç, sevgilisini alarak havuz başına indi. Özdemir'in etrafında adeta pervane olan Oğuzhan Koç, sevgilisinin havlusunu astı, içecek bir şeyler getirdi. Havuz başında ayrıldıktan sonra da Demet Özdemir'in ardında bıraktığı her şeyi toplayıp odalarına çekildi.