Defne Joy Foster'ın oğlu kocaman oldu! 12 yaşına giren Can'a bakın! "Annesinin aynısı..."

Defne Joy Foster'ın oğlu kocaman oldu! 12 yaşına giren Can'a bakın! "Annesinin aynısı" dedirten Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz annesini kaybettiğinde 2 yaşındaydı... Sihirli Annem'in Eda'sının ölümünün üzerinden 10 yıl geçti. Defne Joy Foster 35 yaşında aramızdan ayrıldı. Ölümüyle magazin dünyasını sarsan Defne, geride bir evlat bırakmıştı. Sihirli Annem dizisindecanlandırdığı Eda karakteri ile hafızalara kazınan ve neşesi ile dikkat çeken ünlü isimler arasında yer alan Defne Joy Foster'ın oğlu Can kocaman oldu. Annesine benzerliği ile dikkat çeken Can, babasının yeni eşi Beyza Dankal'a "anne", onun ilk evliliğinden olan kızı Ceylin'e de "abla" diyor.

27.05.2021 09:22 - Son Güncelleme: 27.05.2021 09:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





