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Defne Joy Foster'ın oğlu kocaman oldu! 12 yaşına giren Can'a bakın! "Annesinin aynısı..."

Defne Joy Foster'ın oğlu kocaman oldu! 12 yaşına giren Can'a bakın! "Annesinin aynısı" dedirten Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz annesini kaybettiğinde 2 yaşındaydı... Sihirli Annem'in Eda'sının ölümünün üzerinden 10 yıl geçti. Defne Joy Foster 35 yaşında aramızdan ayrıldı. Ölümüyle magazin dünyasını sarsan Defne, geride bir evlat bırakmıştı. Sihirli Annem dizisindecanlandırdığı Eda karakteri ile hafızalara kazınan ve neşesi ile dikkat çeken ünlü isimler arasında yer alan Defne Joy Foster'ın oğlu Can kocaman oldu. Annesine benzerliği ile dikkat çeken Can, babasının yeni eşi Beyza Dankal'a "anne", onun ilk evliliğinden olan kızı Ceylin'e de "abla" diyor.

27.05.2021 09:22 - Son Güncelleme: 27.05.2021 09:27
Defne Joy Foster'ın oğlu kocaman oldu! 12 yaşına giren Can'a bakın! Annesinin aynısı...

"ANNESİNİN AYNISI..."

Defne Joy Foster'ın oğlu kocaman oldu! 12 yaşına giren Can, annesine benzerliği ile sosyal medya gündeminde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Defne Joy Foster'ın oğlu kocaman oldu! 12 yaşına giren Can'a bakın! Annesinin aynısı...

Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz büyüdü annesinin kopyası oldu! 2 Şubat 2011 tarihinde hayatını kaybeden Foster'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Defne Joy Foster'in şüpheli ölümüyle ilgili araştırmalar hala devam ediyor.

Defne Joy Foster'ın oğlu kocaman oldu! 12 yaşına giren Can'a bakın! Annesinin aynısı...

Annesi öldüğünde 2 yaşında olan Can, babasının yeni eşi Beyza Dankal'ı "anne", onun ilk evliliğinden olan kızı Ceylin'e de "abla" diyor ve mutlu aile sosyal medyada da dikkat çekiyor.

Defne Joy Foster'ın oğlu kocaman oldu! 12 yaşına giren Can'a bakın! Annesinin aynısı...

İşte Defne Joy Foster'ın oğlu Can ve ailesiyle mutlu fotoğrafları başta olmak üzere ünlülerin aileleriyle en özel anları...

Defne Joy Foster'ın oğlu kocaman oldu! 12 yaşına giren Can'a bakın! Annesinin aynısı...

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