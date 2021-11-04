Sevgilisi DJ Artz öpmelere doyamadı! Farah Zeynep Abdullah'tan karantinada aşk pozu! Gömleğinden tutup kendine çekti ve...
Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakteriyle karşımıza çıkan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, müzisyen sevgilisi DJ Artz ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Abdullah paylaşımının açıklama kısmına ise Aleyna Tilki'nin 'Sen Olsan Bari' şarkısındaki, "Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen" sözlerini ekledi. Çiftin samimi pozlarına dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum yağdı. Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan güzel oyuncu karantinayı sevgilisi ile birlikte geçiriyor.
Masumlar Apartmanı dizisinden çok fazla dramatik sahneleri nedeniyle ayrılma kararı alan Farah Zeynep Abdullah şimdilerde 'Bergen' isimli filmle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ancak koronavirüse yakalanan güzel oyuncu çekimlerin durmasıyla evinde karantinaya girdi. Bu süreçte yalnız olmayan Abdullah sevgilisi DJ Artz ile vakit geçiriyor. Oyuncu son olarak sosyal medyada yaptığı aşk paylaşımıyla gündem oldu.
"İLK KAVGADA ARŞİVLENİR"
Farah Zeynep Abdullah DJ Artz ile çekildiği kareyi İnstagram hesabından yayınlayarak açıklama kısmına da Aleyna Tilki'nin, 'Sen Olsan Bari' şarkısındaki, "Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen" sözlerini yazdı.
Gerçek adı Efe Çelik olan ünlü DJ ve müzik prodüktörü DJ Artz de sevgilisiyle çekilen başka bir kareyi Instagram hesabından paylaştı.
AŞKINI İLAN ETTİ
31 yaşındaki Farah Zeynep Abdullah, sevgilisinin elini tuttuğu bu fotoğrafı 1 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak, aşkını ilan etti. Takipçileri, ünlü oyuncuya, "Mutluluklar" mesajları yağdırdı.