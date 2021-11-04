Sevgilisi DJ Artz öpmelere doyamadı! Farah Zeynep Abdullah'tan karantinada aşk pozu! Gömleğinden tutup kendine çekti ve...

Masumlar Apartmanı dizisinden çok fazla dramatik sahneleri nedeniyle ayrılma kararı alan Farah Zeynep Abdullah şimdilerde 'Bergen' isimli filmle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ancak koronavirüse yakalanan güzel oyuncu çekimlerin durmasıyla evinde karantinaya girdi. Bu süreçte yalnız olmayan Abdullah sevgilisi DJ Artz ile vakit geçiriyor. Oyuncu son olarak sosyal medyada yaptığı aşk paylaşımıyla gündem oldu.