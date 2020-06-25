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Ebru Şahin bikinili yakalandı! Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'i görenler...

Ebru Şahin Instagram'ı aktif kullanan ünlüler arasında. Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteri ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan Ebru Şahin, Alaçatı tatilinde görüntülendi. Deniz ve güneşin tadını çıkaran güzel oyuncu, önceki gün tek başına güneşlenirken görüntülendi. Gün boyu cep telefonu elinden düşürmeyen Ebru Şahin'in bikinili fotoğrafları dikkat çekti. Hercai'de ata bindiği fotoğraflar ile birçok kez gündeme gelen Ebru Şahin'in boyu bir kez daha merak konusu oldu. İşte doğal güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ebru Şahin'in bikinili halleri...

25.06.2020 13:08 - Son Güncelleme: 25.06.2020 13:18
Ebru Şahin bikinili yakalandı! Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'i görenler...

Ebru Şahin Alaçatı'da güneşlenirken görüntülendi. Hercai dizisi ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan 26 yaşındaki Ebru Şahin, deniz ve güneşin keyfini çıkardı.

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Ebru Şahin bikinili yakalandı! Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'i görenler...

Before Sunset Beach'te önceki gün tek başına güneşlenirken görüntülenen Şahin, gün boyu cep telefonu elinden düşürmedi.

Ebru Şahin bikinili yakalandı! Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'i görenler...

Ebru Şahin, kusursuz fiziği ile plajın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu...

Ebru Şahin bikinili yakalandı! Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'i görenler...

Güzel oyuncu Ebru Şahin'in boyu ise merak konusu oldu. İşte ünlülerin boyları...

Ebru Şahin bikinili yakalandı! Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'i görenler...

KENAN İMİRZALOĞLU - 191 CM

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