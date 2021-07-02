Fahriye Evcen'in yeni dizisi belli oldu ekranlara bomba gibi dönüyor! Nazilerden kaçarken bakın nasıl aranan bir yıldız oldu...

Fahriye Evcen'in yeni dizisi belli oldu ekranlara bomba gibi dönüyor! Ünlü oyuncu Fahriye Evcen uzun bir aradan sonra oyuncu Barış Arduç'un da yer aldığı yeni bir proje ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Barış Arduç'un partneri olarak ekranlarda boy gösterecek olan Fahriye Evcen'in okuma provalarından görüntüsü de ortaya çıktı. İşte "Heyecanla dahil olduğum bir proje" diyen Fahriye Evcen'in yeni dizisi ve dikkat çeken yıldız olma hikayesi...

02.07.2021 14:49 - Son Güncelleme: 02.07.2021 14:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





