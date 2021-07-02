Vav TV İzle

Fahriye Evcen'in yeni dizisi belli oldu ekranlara bomba gibi dönüyor! Nazilerden kaçarken bakın nasıl aranan bir yıldız oldu...

Fahriye Evcen'in yeni dizisi belli oldu ekranlara bomba gibi dönüyor! Ünlü oyuncu Fahriye Evcen uzun bir aradan sonra oyuncu Barış Arduç'un da yer aldığı yeni bir proje ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Barış Arduç'un partneri olarak ekranlarda boy gösterecek olan Fahriye Evcen'in okuma provalarından görüntüsü de ortaya çıktı. İşte "Heyecanla dahil olduğum bir proje" diyen Fahriye Evcen'in yeni dizisi ve dikkat çeken yıldız olma hikayesi...

02.07.2021 14:49 - Son Güncelleme: 02.07.2021 14:49
Fahriye Evcen'in yeni dizisi belli oldu ekranlara bomba gibi dönüyor! Nazilerden kaçarken bakın nasıl aranan bir yıldız oldu...

Fahriye Evcen'in yeni dizisi belli oldu ekranlara bomba gibi dönüyor! Geçtiğimiz günlerde eşi ile Bebek'te görüntülenen Burak Özçivit, "Fahriye'nin sürprizi değil, sürprizleri olacak. Asıl haberler onda" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fahriye Evcen'in yeni dizisi belli oldu ekranlara bomba gibi dönüyor! Nazilerden kaçarken bakın nasıl aranan bir yıldız oldu...

Özçivit'in 'sürpriz' olarak duyurduğu proje belli oldu. Fahriye Evcen, çekimleri başlayan ve TRT 1'de ekrana gelmeye hazırlanan 'Alparslan' dizisiyle el sıkıştı.

Fahriye Evcen'in yeni dizisi belli oldu ekranlara bomba gibi dönüyor! Nazilerden kaçarken bakın nasıl aranan bir yıldız oldu...

BARIŞ ARDUÇ'LA AYNI PROJEDE
Yakışıklı oyuncu Barış Arduç'un 'Sultan Alparslan'ı oynayacağı dizinin kadrosuna, uzun zamandır ekranlardan uzak olan Fahriye Evcen de dahil oldu.

Fahriye Evcen'in yeni dizisi belli oldu ekranlara bomba gibi dönüyor! Nazilerden kaçarken bakın nasıl aranan bir yıldız oldu...

"HEYECANLA DAHİL OLDUĞUM BİR PROJE"
Dizinin yapım şirketi Akli Film'in patronu Emre Konuk, sosyal medyada Evcen'le birlikte yer aldıkları kareleri paylaştı ve "Hoş geldin Fahriye Evcen. #AlpArslan" notunu düştü.

Fahriye Evcen'in yeni dizisi belli oldu ekranlara bomba gibi dönüyor! Nazilerden kaçarken bakın nasıl aranan bir yıldız oldu...

Güzel oyuncu, Konuk'un bu paylaşımına sessiz kalmadı ve "Heyecanla dahil olduğum bir proje. Hoş buldum" ifadelerini kullandı.