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Bozkır Arslanı Celaleddin'in Kutlubike'si Yulduz Radjabova bakın nereli çıktı! İşte Yulduz Radjabova'nın merak edilen memleketi

Celaleddin Harzemşah'ın hayatını konu alan ATV'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'inin gündeme düşmesiyle birlikte başrolde oynayan Kutlubike Hayatı merak konusu oldu. Heyecan ve aksiyon dolu anlara sahne olan Bozkır Arslanı Celaleddin, kısa sürede çok sevildi. Harzemşahlar'ın son hükümdarı olan Celaleddin Harzemşahın hayatında önemli bir yer alan Kutlubike'yi canlandıran isim ise Yulduz Radjabova. Güzel oyununcun nereli olduğu merak ediliyor. İşte başta Yulduz Radjabova olmak üzere ünlülerin memleketleri.

02.07.2021 15:20 - Son Güncelleme: 02.07.2021 15:20
Bozkır Arslanı Celaleddin'in Kutlubike'si Yulduz Radjabova bakın nereli çıktı! İşte Yulduz Radjabova'nın merak edilen memleketi

Genel yönetmenliğini Metin Günayın yaptığı dizide Kutlu Bike karakterini ise Yulduz Radjabova hayat veriyor. Taşkent Devlet Sanat Enstitüsü'nden mezunudur. Kamera karşısında ilk defa 2013 yılında vizyona giren Khazon isimli sinema filmiyle geçmiştir.

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Bozkır Arslanı Celaleddin'in Kutlubike'si Yulduz Radjabova bakın nereli çıktı! İşte Yulduz Radjabova'nın merak edilen memleketi

Radjabova ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Bunların başında da nereli olduğu sorusu var. İşte başta Yulduz Radjabova olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.

Bozkır Arslanı Celaleddin'in Kutlubike'si Yulduz Radjabova bakın nereli çıktı! İşte Yulduz Radjabova'nın merak edilen memleketi

Burak Özçivit - Gaziantep

Bozkır Arslanı Celaleddin'in Kutlubike'si Yulduz Radjabova bakın nereli çıktı! İşte Yulduz Radjabova'nın merak edilen memleketi

Fahriye Evcen - Annesi Çerkes kökenli, babası Kavala göçmeni

Bozkır Arslanı Celaleddin'in Kutlubike'si Yulduz Radjabova bakın nereli çıktı! İşte Yulduz Radjabova'nın merak edilen memleketi

Yıldız Çağrı Atiksoy – İzmir