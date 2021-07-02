Bozkır Arslanı Celaleddin'in Kutlubike'si Yulduz Radjabova bakın nereli çıktı! İşte Yulduz Radjabova'nın merak edilen memleketi

Celaleddin Harzemşah'ın hayatını konu alan ATV'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'inin gündeme düşmesiyle birlikte başrolde oynayan Kutlubike Hayatı merak konusu oldu. Heyecan ve aksiyon dolu anlara sahne olan Bozkır Arslanı Celaleddin, kısa sürede çok sevildi. Harzemşahlar'ın son hükümdarı olan Celaleddin Harzemşahın hayatında önemli bir yer alan Kutlubike'yi canlandıran isim ise Yulduz Radjabova. Güzel oyununcun nereli olduğu merak ediliyor. İşte başta Yulduz Radjabova olmak üzere ünlülerin memleketleri.

02.07.2021 15:20 - Son Güncelleme: 02.07.2021 15:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





