SON DAKİKA: Sıla - Ahmet Kural davasında son tanık olan komşu dinlendi! 5 yıla kadar hapis cezası isteniyordu...
Son dakika haberi Sıla - Ahmet Kural davasından geldi. Oyuncu Ahmet Kural'ın şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddiasıyla açılan dava, İstinaf Mahkemesi'nin kararı bozmasının ardından yeniden görülmeye devam edildi. Tanık olarak dinlenen Ahmet Kural'ın komşusu, seslerin 15-20 dakika boyunca devam ettiğini belirterek, "Ahmet Kural 'Seni öldürürüm! Dayak istiyorsun sen' şeklinde bağırıyordu" dedi. Kural'ın avukatı, iki ev arasında 12 metre olduğunu dolayısıyla seslerin duyulmasının imkansız olduğunu söyledi.
SON TANIK OLAN KOMŞU DİNLENDİ!
Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığı iddiasıyla görülen dava, 22 Nisan 2019'da karara bağlanmıştı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi Ahmet Kural'ı, "Tehdit" suçundan 7 ay 15 gün hapis, "Basit yaralama" suçundan 5 ay hapis, "Hakaret" suçundan ise 4 ay 5 gün hapis cezası olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Verilen hapis cezaları da ertelenmişti. Ahmet Kural'ın avukatları karar üzerine istinafa başvurmuştu.
CEZA İSTENDİ
Yapılan ilk duruşmada savcı mütalaa vermişti. Mütalaada,taraflar arasında tartışma yaşandığı, sanığın alınan rapora göre basit tıbbi müdahale ile yaraladığı. Ayrıca küfürlerde bulunduğu, "Seni Öldürürüm" tehdidinde bulunduğu ve sanığın üzerine atılı suçlamaları reddettiğini, tanığın "Ahmet evde bir kızı dövüyor" mesajı üzerine sanığın üzerine atılı suçları işlediği anlaşılmakta. Sanığın üzerine atılı suçlamalardan 1 yıl 5 aydan 5 yıla kadar ceza almasını talep edilmişti.
SON TANIK DİNLENDİ
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün yargılama devam etti. Tarafların avukatları katılım sağladı. Tanık olan Ç.Y., mahkeme huzurunda ifadesini verdi. Ç.Y., 'Biz arkadaşımın evindeydik. Gece 03.00-04.00 sularında cam kenarında sohbet ediyorduk. Yandaki evden sesler gelmeye başladı Ahmet Kural'ın orada oturduğunu biliyorduk. Ahmet Kural bağırmaya başladı. 'Seni öldüreceğim, dayak istiyorsun sen' diyordu. Başta polisi aramayı düşündük ama korktuk. Arkadaşım, bir arkadaşına 'Ahmet Kural evde bi kadını çok kötü dövüyor polisi arasak mı?' diye mesaj atmış. Olayı magazinde gördükten sonra vicdan azabı çektik.' Diyerek ifadesine son verdi.