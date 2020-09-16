Fahriye Evcen'i makyajsız görenler hayran kaldı! İşte Karan bebeğin 34 yaşındaki annesi Fahriye Evcen...

Kuruluş Osman için imaj değiştiren eşi Burak Özçivit hakkında, "Burak'ın her halini çok seviyorum ama bu halini daha çok seviyorum" diyen Evcen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla adından bir kez daha söz ettirdi. İşte güzelliği ile kendisine hayran bırakan Fahriye Evcen ve ünlülerin makyajsız halleri...