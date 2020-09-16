Fahriye Evcen'i makyajsız görenler hayran kaldı! İşte Karan bebeğin 34 yaşındaki annesi Fahriye Evcen...
Fahriye Evcen güzelliği ile sosyal medya gündeminde. Oyunculuğu, sesi kadar kendisi de güzel olan oyuncu Fahriye Evcen, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. 34 yaşındaki bir çocuk annesi Fahriye Evcen, setlere dönmek istiyor. Bölüm başı 130 bin lira istediği iddia edilen Evcen'in eşi Özçivit, 'Görüşülen yerler var ama iddiaların doğruluğu yok' dedi. Karan bebeğin güzeller güzeli annesi Fahriye Evcen, makyajsız halini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa süre içerisinde yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Fahriye Evcen'i ve ünlüleri makyajsız görmeye hazır mısınız?
16.09.2020 09:10
- Son Güncelleme: 16.09.2020 09:23
Kuruluş Osman için imaj değiştiren eşi Burak Özçivit hakkında, "Burak'ın her halini çok seviyorum ama bu halini daha çok seviyorum" diyen Evcen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla adından bir kez daha söz ettirdi. İşte güzelliği ile kendisine hayran bırakan Fahriye Evcen ve ünlülerin makyajsız halleri...
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