Kuruluş Osman yeni sezon için imaj değiştiren Burak Özçivit'in yeni arabası! Değeri 2 milyon lira...

İKİNCİ ÇOCUK?

Burak Özçivit, oğulları Karan için gelen reklam teklifleri sorulunca "Tek başına oynayacak, öyle bir düşüncemiz var" diye espri yaptı. Fahriye Evcen de "Öyle bir şey düşünmüyoruz" diyerek dedikodulara nokta koydu. Çift, "İkinci çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "38'inci kez bunu soruyorsunuz" diyerek yanıt vermedi.