Kuruluş Osman yeni sezon için imaj değiştiren Burak Özçivit'in yeni arabası! Değeri 2 milyon lira...
Kuruluş Osman dizisi yeni sezon ile Atv ekranlarında büyük bir heyecanla bekleniyor. Yeni tanıtım filminin ardından usta oyuncular ile ekran başında göreceğimiz 35 yaşındaki Burak Özçivit, Fahriye Evcen ile Etiler'de görüntülendi. Bir restoranda yemek yiyen ikili, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Yeni imajıyla dikkat çeken Burak Özçivit'in 2 milyon değerinde Porsche marka aracını görenler hayran oldu. Burak Özçivit'in arabası başta olmak üzere ünlülerin arabaları...
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yeni aldıkları 2 milyon lira değerindeki Porsche marka araçlarıyla önceki gün Etiler'deydi. Bir restoranda yemek yiyen çift, çıkışta muhabirlerle sohbet etti. "Kuruluş Osman" dizisinin yeni sezonu için saçlarını kestirip sakal bırakan Özçivit, "Çok rahat" diyerek yeni imajını sevdiğini söyledi.
İKİNCİ ÇOCUK?
Burak Özçivit, oğulları Karan için gelen reklam teklifleri sorulunca "Tek başına oynayacak, öyle bir düşüncemiz var" diye espri yaptı. Fahriye Evcen de "Öyle bir şey düşünmüyoruz" diyerek dedikodulara nokta koydu. Çift, "İkinci çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "38'inci kez bunu soruyorsunuz" diyerek yanıt vermedi.