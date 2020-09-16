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Kuruluş Osman yeni sezon için imaj değiştiren Burak Özçivit'in yeni arabası! Değeri 2 milyon lira...

Kuruluş Osman dizisi yeni sezon ile Atv ekranlarında büyük bir heyecanla bekleniyor. Yeni tanıtım filminin ardından usta oyuncular ile ekran başında göreceğimiz 35 yaşındaki Burak Özçivit, Fahriye Evcen ile Etiler'de görüntülendi. Bir restoranda yemek yiyen ikili, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Yeni imajıyla dikkat çeken Burak Özçivit'in 2 milyon değerinde Porsche marka aracını görenler hayran oldu. Burak Özçivit'in arabası başta olmak üzere ünlülerin arabaları...

16.09.2020 09:41 - Son Güncelleme: 16.09.2020 09:44
Kuruluş Osman yeni sezon için imaj değiştiren Burak Özçivit'in yeni arabası! Değeri 2 milyon lira...

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yeni aldıkları 2 milyon lira değerindeki Porsche marka araçlarıyla önceki gün Etiler'deydi. Bir restoranda yemek yiyen çift, çıkışta muhabirlerle sohbet etti. "Kuruluş Osman" dizisinin yeni sezonu için saçlarını kestirip sakal bırakan Özçivit, "Çok rahat" diyerek yeni imajını sevdiğini söyledi.

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Kuruluş Osman yeni sezon için imaj değiştiren Burak Özçivit'in yeni arabası! Değeri 2 milyon lira...

"ARTIK OYUNCULUK YAPMAK İSTİYORUM"

Fahriye Evcen de sorular üzerine "Burak'ın her halini çok seviyorum ama bu halini daha çok seviyorum" dedi. Oğlu Karan'ın doğumunun ardından setlere ara veren Fahriye Evcen, "Artık oyunculuk yapmak istiyorum, ekranları özledim" diye konuştu.

Kuruluş Osman yeni sezon için imaj değiştiren Burak Özçivit'in yeni arabası! Değeri 2 milyon lira...

"GÖRÜŞTÜĞÜM İŞLER VAR AMA..."

Bölüm başı 130 bin lira talep ettiği iddiasına da "Görüştüğüm işler var ama o kısmın doğruluğu yok" yanıtını verdi. Çift, Bodrum tatilleri sırasında yazlıkta kavga ettikleri haberlerini ise yalanladı: "Öyle bir şey yok."

Kuruluş Osman yeni sezon için imaj değiştiren Burak Özçivit'in yeni arabası! Değeri 2 milyon lira...

İKİNCİ ÇOCUK?

Burak Özçivit, oğulları Karan için gelen reklam teklifleri sorulunca "Tek başına oynayacak, öyle bir düşüncemiz var" diye espri yaptı. Fahriye Evcen de "Öyle bir şey düşünmüyoruz" diyerek dedikodulara nokta koydu. Çift, "İkinci çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "38'inci kez bunu soruyorsunuz" diyerek yanıt vermedi.

Kuruluş Osman yeni sezon için imaj değiştiren Burak Özçivit'in yeni arabası! Değeri 2 milyon lira...

170 BİN LİRALIK HEDİYE!

Fahriye Evcen'in eşinin hediye ettiği saati taktığı dikkatten kaçmadı. Rolex'in Datejust Gold modeli olan saatin fiyatı 170 bin lira.

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