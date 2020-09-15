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Masterchef'e geri dönen Selin Öztürk Aydın'ın eşi ve oğlu sosyal medyayı salladı! 29 yaşındaki Selin...

Masterchef'e yeni katılan isim Selin Öztürk Aydın oldu. Daha önce ilk 16 eleme turunda yarışmaya veda eden Selin Öztürk Aydın, ilk günden kaptan seçildi. Mavi takım kaptanlığını kazanan Furkan Yalçın, kırmızı takım kaptanı olarak Selin Öztürk Yalçın'ı seçti. Bunun ardından Selin Öztürk Aydın günün en çok merak edilen ismi oldu. Peki Selin Aydın kimdir? İşte merak edilenler...

15.09.2020 17:42 - Son Güncelleme: 15.09.2020 17:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





