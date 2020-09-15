Masterchef'e geri dönen Selin Öztürk Aydın'ın eşi ve oğlu sosyal medyayı salladı! 29 yaşındaki Selin...
Masterchef'e yeni katılan isim Selin Öztürk Aydın oldu. Daha önce ilk 16 eleme turunda yarışmaya veda eden Selin Öztürk Aydın, ilk günden kaptan seçildi. Mavi takım kaptanlığını kazanan Furkan Yalçın, kırmızı takım kaptanı olarak Selin Öztürk Yalçın'ı seçti. Bunun ardından Selin Öztürk Aydın günün en çok merak edilen ismi oldu. Peki Selin Aydın kimdir? İşte merak edilenler...
Toprağı ve mutfağı sevdiğini belirten yarışmacının hayali, kendi restoranında muhteşem tatlar sunmaktır. "Mutfağa olan tutkum bana güç veriyor" diyen Selin Öztürk Aydın, MasterChef 2020'nin ana kadrosuna yedeklerden giren yarışmacılar arasında yer almaktadır.
Selin Öztürk Aydın'ın yarışmaya geri dönmesinin ardından eşi ve oğlu merak konusu oldu. İşte ünlülerin eşleri ve çocukları...