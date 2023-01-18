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Haberler Magazin Fahriye Evcen ikinci kez anne oldu! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in mutlu günü bakın Karan'ın kardeşinin adı ne oldu

Fahriye Evcen ikinci kez anne oldu! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in mutlu günü bakın Karan'ın kardeşinin adı ne oldu

5 yıl önce görkemli bir düğünle birlikteliklerini nikah masasına taşıyan Burak - Fahriye çifti, ikinci bebeklerini kucaklarına aldı... 2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, ilk çocukları Karan'ı 2019 yılında kucaklarına almışlardı. İkinci kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Özçivit çiftinin ikinci çocuklarına verdikleri isim ise merak konusu oldu.

18.01.2023 13:45 - Son Güncelleme: 18.01.2023 13:45
Fahriye Evcen ikinci kez anne oldu! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in mutlu günü bakın Karan’ın kardeşinin adı ne oldu

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, ikinci kez anne-baba olma heyecanını yaşıyor.

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Fahriye Evcen ikinci kez anne oldu! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in mutlu günü bakın Karan’ın kardeşinin adı ne oldu

Çalıkuşu dizisiyle hem yıldızını parlatan hem de hayatının aşkını bulan Fahriye Evcen, 2017 yılında partneri Burak Özçivit ile dünya evine girdi.

Fahriye Evcen ikinci kez anne oldu! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in mutlu günü bakın Karan’ın kardeşinin adı ne oldu

Şimdilerde ikinci bebekleri Kerem'i kucaklarına almak için gün sayan çift, 2023'e girerken "Sağlıklı ve neşeli bir yıl dileriz herkese" notuyla yaptığı paylaşım dikkat çekmişti.

Fahriye Evcen ikinci kez anne oldu! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in mutlu günü bakın Karan’ın kardeşinin adı ne oldu

Evlerinde kutlama yapan Özçivit ailesine yorum yağmıştı.

Fahriye Evcen ikinci kez anne oldu! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in mutlu günü bakın Karan’ın kardeşinin adı ne oldu

MÜJDE GELDİ

2017 yılında dünya evine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin heyecanla bekledikleri ikinci bebekleri bugün öğlen saatlerinde, Dr. Bülent Urman önderliğinde Amerikan Hastanesinde sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

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