MÜJDE GELDİ

2017 yılında dünya evine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin heyecanla bekledikleri ikinci bebekleri bugün öğlen saatlerinde, Dr. Bülent Urman önderliğinde Amerikan Hastanesinde sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Karan adında erkek çocuğu olan çift, duygu dolu anlar yaşandı. Burak Özçivit, doğum sırasında eşi Fahriye Evcen Özçivit'i yalnız bırakmadı.Çift , heyecanla bekledikleri erkek bebeğine " Kerem " adını verdi.

"KARAN İLE STAJIMI TAMAMLADIM"

Özçivit, geçtiğimiz aylarda "Neler hissediyorsunuz?" sorusuna; "Biz de yeni öğrendik, inanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım, farkında olmadan kapalı yola girdim" yanıtını vermişti. Mutluluğu yüzlerine yansıyan ikiliden Burak Özçivit, "Daha haberi yeni aldık. 'Kız mı olsun, erkek mi olsun?' modunda değiliz, sağlıklı, vatana millete hayırlı evlat olsun yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" ifadelerini kullanmıştı.