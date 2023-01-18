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Fahriye Evcen doğum yaptı! Burak Özçivit ikinci kez baba oldu! Bakın Karan'ın kardeşinin adı ne oldu?

Fahriye Evcen doğum yaptı! Burak Özçivit ikinci kez baba oldu! Bakın Karan'ın kardeşinin adı ne oldu?
18.01.2023 16:17

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5 yıl önce görkemli bir düğünle birlikteliklerini nikah masasına taşıyan Burak - Fahriye çifti, ikinci bebeklerini kucaklarına aldı... 2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, ilk çocukları Karan'ı 2019 yılında kucaklarına almışlardı. İkinci kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Özçivit çiftinin ikinci çocuklarına verdikleri isim ise merak konusu oldu.

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, ikinci kez anne-baba olma heyecanını yaşıyor. Çalıkuşu dizisiyle hem yıldızını parlatan hem de hayatının aşkını bulan Fahriye Evcen, 2017 yılında partneri Burak Özçivit ile dünya evine girdi. Şimdilerde ikinci bebekleri Kerem'i kucaklarına almak için gün sayan çift, 2023'e girerken "Sağlıklı ve neşeli bir yıl dileriz herkese" notuyla yaptığı paylaşım dikkat çekmişti.Evlerinde kutlama yapan Özçivit ailesine yorum yağmıştı.

MÜJDE GELDİ

2017 yılında dünya evine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin heyecanla bekledikleri ikinci bebekleri bugün öğlen saatlerinde, Dr. Bülent Urman önderliğinde Amerikan Hastanesinde sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Karan adında erkek çocuğu olan çift, duygu dolu anlar yaşandı. Burak Özçivit, doğum sırasında eşi Fahriye Evcen Özçivit'i yalnız bırakmadı.Çift , heyecanla bekledikleri erkek bebeğine " Kerem " adını verdi.

"KARAN İLE STAJIMI TAMAMLADIM"

Özçivit, geçtiğimiz aylarda "Neler hissediyorsunuz?" sorusuna; "Biz de yeni öğrendik, inanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım, farkında olmadan kapalı yola girdim" yanıtını vermişti. Mutluluğu yüzlerine yansıyan ikiliden Burak Özçivit, "Daha haberi yeni aldık. 'Kız mı olsun, erkek mi olsun?' modunda değiliz, sağlıklı, vatana millete hayırlı evlat olsun yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" ifadelerini kullanmıştı.

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