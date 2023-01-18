Vav TV İzle
Haberler Magazin Yalancının mumu yatsıya kadar yandı apar topar yayından kaldırıldı! Kısmetse Olur kendi kendini ele verdi öyle şeyler ağzından kaçırdı ki

Yalancının mumu yatsıya kadar yandı apar topar yayından kaldırıldı! Kısmetse Olur kendi kendini ele verdi öyle şeyler ağzından kaçırdı ki

5 yıl sonra ekranlara geri dönen sözde evlilik programı Kısmetse Olur, gündemden düşmüyor. Gelin ve damat adaylarının skandallarının bitmek bilmediği Kısmetse Olur'dan diskalifiye olan Furkan Can Ağca yarışmanın kurgu olduğunu söylemişti. Bu açıklamadan günler sonra Kısmetse Olur fena patladı. Gelin adayı Şeydanur öyle bir şey ağzından kaçırdı ki, Kısmetse Olur'un o bölümü apar topar yayından kaldırıldı. İşte haberin detayları...

18.01.2023 13:36 - Son Güncelleme: 18.01.2023 13:36
Yalancının mumu yatsıya kadar yandı apar topar yayından kaldırıldı! Kısmetse Olur kendi kendini ele verdi öyle şeyler ağzından kaçırdı ki

Kısmetse Olur'dan diskalifiye olan Furkan Can Ağca'nın "Kısmetse Olur kurgu" ifşasının ardından bu kez yarışmada bomba patladı. İşte haberin detayları.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yalancının mumu yatsıya kadar yandı apar topar yayından kaldırıldı! Kısmetse Olur kendi kendini ele verdi öyle şeyler ağzından kaçırdı ki

Geçtiğimiz haftalarda elenen Kaan adlı yarışmacının yerine Furkan Can Ağca dahil olmuştu. Yarışmadan diskalifiye olan Ağca, sözde evlilik programının "büyük bir kurgu" olduğunu söylemişti.

Yalancının mumu yatsıya kadar yandı apar topar yayından kaldırıldı! Kısmetse Olur kendi kendini ele verdi öyle şeyler ağzından kaçırdı ki

Beyaz Magazin sunucusu Didem Delen de programında kurgu olduğunu, kimin kimle birlikte olacağına, kimin kiminle tartışacağına kadar her şeyin önceden planlandığını söylemişti. Bu yaşananların ardından yine bir kurgu skandalı patlak verdi.

Yalancının mumu yatsıya kadar yandı apar topar yayından kaldırıldı! Kısmetse Olur kendi kendini ele verdi öyle şeyler ağzından kaçırdı ki

Bu kez bomba içeride patladı.

Yalancının mumu yatsıya kadar yandı apar topar yayından kaldırıldı! Kısmetse Olur kendi kendini ele verdi öyle şeyler ağzından kaçırdı ki

Şeydanur isimli yarışmacı laf arasında yarışmanın kurgu olduğunu ağzından kaçırdı.

SON DAKİKA