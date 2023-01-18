Yalancının mumu yatsıya kadar yandı apar topar yayından kaldırıldı! Kısmetse Olur kendi kendini ele verdi öyle şeyler ağzından kaçırdı ki
5 yıl sonra ekranlara geri dönen sözde evlilik programı Kısmetse Olur, gündemden düşmüyor. Gelin ve damat adaylarının skandallarının bitmek bilmediği Kısmetse Olur'dan diskalifiye olan Furkan Can Ağca yarışmanın kurgu olduğunu söylemişti. Bu açıklamadan günler sonra Kısmetse Olur fena patladı. Gelin adayı Şeydanur öyle bir şey ağzından kaçırdı ki, Kısmetse Olur'un o bölümü apar topar yayından kaldırıldı. İşte haberin detayları...
18.01.2023 13:36 - Son Güncelleme: 18.01.2023 13:36
Kısmetse Olur'dan diskalifiye olan Furkan Can Ağca'nın "Kısmetse Olur kurgu" ifşasının ardından bu kez yarışmada bomba patladı. İşte haberin detayları.