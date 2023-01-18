Seren Serengil'den yaylım ateşi: "Şerefsiz bir tas yemeğe adilik yapan kanıbozuk" Deniz Akkaya, Bircan Bali, Arto'ya tek tek salladı

Seren Serengil, hastaneye kaldırıldığı günün ertesinde programda yer almadı. Haliyle sonrasında 'Kovuldu" dedikodularının ardı arkası kesilmedi. 2-3 günlük sessizliğin ardından Serengil, Instagram hesabından yaptığı bir açıklamayla programa veda ettiğini duyurdu. Seren Serengil Instagram üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Uzun zamandır süregelen bir takım olaylarla birlikte her sabah Beyaz TV'de yorumculuğunu yapmakta olduğum "Söylemezsem Olmaz" isimli programda bu sabah itibarıyla tüm yasal haklarımı saklı tutarak ayrılmış bulunmaktayım. Programdaki diğer yorumcular ve yapımcı tarafından uğradığım sözlü, psikolojik şiddet ve mobbing nedeniyle kişilik haklarımın, kamuoyu önündeki itibarımın, ismimin marka değerinin ve siz sayın izleyicilerimin gözündeki varlığımın zarar görmemesi adına bu kararı almış bulunmaktayım.