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Fahriye Evcen, Ebru Akel'e meydan okudu! 'Hem güzel hem yetenekli'

Fahriye Evcen şüphesiz ki son dönemlerin en çok konuşulan ismi... Atv ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman'da başrol oynayan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen, Instagram'dan Ebru Akel'e meydan okudu! En doğal hali ile kamera karşısına geçen Fahriye Evcen'in makyajsız oluşu dikkatlerden kaçmadı. Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in meydan okumasına Ebru Akel'den gelecek olan yanıt ise merak konusu!

30.03.2020 19:53 - Son Güncelleme: 30.03.2020 19:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





