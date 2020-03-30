Fahriye Evcen, Ebru Akel'e meydan okudu! 'Hem güzel hem yetenekli'
Fahriye Evcen şüphesiz ki son dönemlerin en çok konuşulan ismi... Atv ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman'da başrol oynayan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen, Instagram'dan Ebru Akel'e meydan okudu! En doğal hali ile kamera karşısına geçen Fahriye Evcen'in makyajsız oluşu dikkatlerden kaçmadı. Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in meydan okumasına Ebru Akel'den gelecek olan yanıt ise merak konusu!
Fahriye Evcen makyajsız haliyle kamera karşısına geçti, Ebru Akel'e meydan okudu! Güzel oyuncu koronavirüs nedeni ile evden dışarı çıkmıyor. Oğlu Karan ve eşi Burak Özçivit ile magazin gündeminin yakından takip ettiği Fahriye Evcen,'ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni yağdı! Bu hareket için 3 gün çalıştığını belirten Fahriye Evcen'in videosu sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
Ağustos ayında havalimanında çekilen fotoğrafları çok konuşulan Fahriye Evcen, son haliyle herkesi şaşırttı. Doğumdan sonra 12 kilo veren Fahriye Evcen emzirdiği için şok diyetlerden kaçtı.