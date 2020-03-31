Kim Milyoner Olmak İster'de 'Deli Yürek' rüzgarı! Kenan İmirzalıoğlu'nu gülümseten anlar...
Kenan İmirzaloğlu'nun başarılı sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine ilgiyle takip edildi. Milyoner'in son bölümünde 'Deli Yürek' dizisi ile ilgili sorulan soru damgasını vurdu. Kenan İmirzalıoğlu, "Evin koridorunda yürürken "Haydarinna rinna rinna rinanay" diyen biri, az önce muhtemelen hangi diziyi izlemiştir?" şeklinde yöneltilen sorunun şıklarını okurken kendisini gülmekten alıkoyamadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran Deli Yürek sorusu ve Kenan İmirzalıoğlu'nu gülümseten o anlar...
31.03.2020 00:54
- Son Güncelleme: 31.03.2020 01:31
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