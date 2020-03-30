Hadise'yi görenler şoke oldu! Belki de ilk kez böyle göreceksiniz! 'Jennifer Lopez gibi kadına ne oldu?'
Hadise, Kaan Yıldırım aşkıyla gündemden düşmüyor. Son olarak Kaan Yıldırım'ın ilk kez paylaştığı karantina fotoğrafıyla Yıldırım'ın Hadise'nin evinde kaldığı resmen kanıtlanmış oldu. 34 yaşındaki Hadise, cesur kıyafetleri ile bilinen ve böyle giyinmeyi sevdiğini belirten bir isim. Peki, Hadise'nin ev halini gördünüz mü? Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeni ile sevgilisi Kaan Yıldırım'la birlikte ev karantinasında olan şarkıcı Hadise, makyajsız ve eşofmanlı kıyafetiyle çekildiği bir fotoğrafı paylaştı, görenler şoke oldu. Derin dekolte, cesur boy elbise ile görmeye alıştığınız Hadise'yi belki de ilk kez böyle göreceksiniz!
Hadise Instagram paylaşımlarıyla yine gündem oldu! Oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan şarkıcı Hadise, makyajsız ve eşofmanlı haliyle şaşırttı. Cesur kıyafetlerle görmeye alışık olduğumuz 34 yaşındaki şarkıcıya sosyal medya kullanıcılarından ilginç yorumlar geldi. Bir kullanıcı, Hadise'nin dünyaca ünlü isim Lopez'e benzemeye çalıştığı yönündeki iddialardan yola çıkarak yaptığı 'Jennifer Lopez gibi kadıne ne oldu?' yorumuyla dikkat çekti.
Son olarak sabaha karşı Antalya konseri dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi, patlayan flaşlarla şaşkına döndü. Keyfi kaçan ve yüzü düşen şarkıcı, "Bu saatte konuşmayacağım" dese de konu oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'a gelince gülümsemeye başladı. Hadise, Yıldırım'la ilgili sorulara "Özel hayatımı ne zaman konuştum ki şimdi konuşayım" diye yanıtlamak istemedi.