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Hadise'yi görenler şoke oldu! Belki de ilk kez böyle göreceksiniz! 'Jennifer Lopez gibi kadına ne oldu?'

Hadise, Kaan Yıldırım aşkıyla gündemden düşmüyor. Son olarak Kaan Yıldırım'ın ilk kez paylaştığı karantina fotoğrafıyla Yıldırım'ın Hadise'nin evinde kaldığı resmen kanıtlanmış oldu. 34 yaşındaki Hadise, cesur kıyafetleri ile bilinen ve böyle giyinmeyi sevdiğini belirten bir isim. Peki, Hadise'nin ev halini gördünüz mü? Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeni ile sevgilisi Kaan Yıldırım'la birlikte ev karantinasında olan şarkıcı Hadise, makyajsız ve eşofmanlı kıyafetiyle çekildiği bir fotoğrafı paylaştı, görenler şoke oldu. Derin dekolte, cesur boy elbise ile görmeye alıştığınız Hadise'yi belki de ilk kez böyle göreceksiniz!

30.03.2020 19:09 - Son Güncelleme: 30.03.2020 19:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





