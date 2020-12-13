Fahriye Evcen doğum kilolarından kurtulma sırrını verdi! Eskisinden de fit olan Fahriye Evcen'in mucizesi meğer...
Nisan 2019'da ilk evladı Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen'in kilo verme sırrı merak ediliyor. Pandemi döneminde sosyal medya paylaşımlarını arttıran güzel oyuncu Fahriye Evcen, doğum kilolarından kurtuldu, üstelik artık eskisinden de fit! Instagram paylaşımlarında son hali ile beğeni rekoru kıran Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile önceki gün Bebek'te görüntülendi. Ekranlara yeniden dönme müjdesini veren 34 yaşındaki bir çocuk annesi Evcen'e muhabirler herkesin merak ettiği soruyu sordu: Fahriye Evcen doğum kilolarından nasıl kurtuldu. İşte güzel anne Fahriye Evcen ve ünlülerin doğum kilolarından kurtulma sırları...
FAHRİYE EVCEN DOĞUM KİLOLARINDAN NASIL KURTULDU?
Fahriye Evcen doğum kilolarından kurtulma sırrını verdi! Eskisinden de fit olan Fahriye Evcen'in mucizesi ortaya çıktı. Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Osman Bey karakteri ile dünya çapında geniş bir hayran kitleye sahip olan başarılı oyuncu Burak Özçivit'in kendi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen, oğlu Karan'ı dünyaya getirdikten sonra aldığı kilolarla ağır eleştrilere maruz kalmıştı.
Hem Türk hem de yabancı hayranları bulunan çiftin paylaşımları, 1 milyonu geçen beğenilere ulaşıyor hemen her yayınladıkları video ya da fotoğraf ile. Binlerce de yorum alıyorlar. Sosyal medyada da hayli popüler olan oyuncu çiftin, birbirleriyle instagram üzerinden etkileşimleri de yine dikkat çeken bir ayrıntı olmakta.
"KARAN'IN PEŞİNDE KİLO VERDİM"
Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in doğum kilolarından nasıl kurtulduğu merak ediliyor. Önceki gün Bebek'te eşiyle birlikte görüntülenen Evcen, doğum sonrası hamilelik kilolarından nasıl kurtulduğu sorulunca "Özel bir diyet uygulamadım. Karan'ın peşinde koştururken kilo verdim" dedi.
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