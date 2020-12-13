Fahriye Evcen doğum kilolarından kurtulma sırrını verdi! Eskisinden de fit olan Fahriye Evcen'in mucizesi meğer...

Hem Türk hem de yabancı hayranları bulunan çiftin paylaşımları, 1 milyonu geçen beğenilere ulaşıyor hemen her yayınladıkları video ya da fotoğraf ile. Binlerce de yorum alıyorlar. Sosyal medyada da hayli popüler olan oyuncu çiftin, birbirleriyle instagram üzerinden etkileşimleri de yine dikkat çeken bir ayrıntı olmakta.