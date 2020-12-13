Burak Özçivit'in 'cipi de kendisi gibi karizma' dedirten arabası! Kıvanç Tatlıtuğ gibi o da...
Burak Özçivit'in 'cipi de kendisi gibi karizma' dedirten arabası! Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit de Kıvanç Tatlıtuğ gibi arazi aracı sevenlerden. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına saatler kala Fahriye Evcen ve eşi Burak Özçivit, yeni arabalarıyla sahil turuna çıktı. Pandemi sürecini çalışarak geçirdiğini belirten Özçivit, "Tedbirimizi alarak çalışmaya devam ediyoruz" dedi. Bebek'te görüntülenen ünlü çiftin 500 bin değerindeki yeni aracı dikkat çekti. İşte geçtiğimiz ay yine sahil yolunda test sürüşü yaparken görüntülenen Burak Özçivit'in yeni arabası...
13.12.2020 10:27
- Son Güncelleme: 13.12.2020 10:52
Dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, güzeller güzeli eşi ile küçük bir sahil turuna çıktı. Burak Özçivit'in yeni arabası ile dikkat çeken ünlü çift, kısa bir mola verip muhabirlerin sorularını yanıtladı.Çifte gündemin sıcak konularından koronavirüs aşısıyla ilgili ne düşündükleri soruldu. Evcen'in yanıtı şöyle oldu: "Aşı bir gelsin de yaptırıp yaptırmayacağımıza o zaman karar veririz."
DİĞER GALERİLER