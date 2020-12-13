Burak Özçivit'in 'cipi de kendisi gibi karizma' dedirten arabası! Kıvanç Tatlıtuğ gibi o da...

Dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, güzeller güzeli eşi ile küçük bir sahil turuna çıktı. Burak Özçivit'in yeni arabası ile dikkat çeken ünlü çift, kısa bir mola verip muhabirlerin sorularını yanıtladı.Çifte gündemin sıcak konularından koronavirüs aşısıyla ilgili ne düşündükleri soruldu. Evcen'in yanıtı şöyle oldu: "Aşı bir gelsin de yaptırıp yaptırmayacağımıza o zaman karar veririz."