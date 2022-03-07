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Haberler Magazin Fahriye Evcen bakın aslen nereliymiş! Almanya doğumlu oyuncunun memleketini duyan şaştı kaldı! Burak Özçivit’in biricik eşi meğer...

Fahriye Evcen bakın aslen nereliymiş! Almanya doğumlu oyuncunun memleketini duyan şaştı kaldı! Burak Özçivit’in biricik eşi meğer...

Fahriye Evcen bakın aslen nereliymiş! Burak Özçivit ile 2017 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, oğlu Karan Özçivit'i 2019'da kucağına almıştı. Anne olduktan sonra setlere ara veren oyuncu, başrolünü Barış Arduç ile paylaştığı Alparslan Büyük Selçuklu ile ekrana döndü. Akça Hatun karakteriyle izleyici karşısına geçen Evcen, bu akşam Alparslan Büyük Selçuklu'nun yanı sıra Evim Sensin filminin de televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme geldi. Başrolü Özcan Deniz ile paylaştığı filmde Leyla karakterini canlandıran Evcen'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Almanya'da dünyaya gelen oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. Bakın Fahriye Evcen aslen nereliymiş...

07.03.2022 22:49 - Son Güncelleme: 07.03.2022 22:49
Fahriye Evcen bakın aslen nereliymiş! Almanya doğumlu oyuncunun memleketini duyan şaştı kaldı! Burak Özçivit’in biricik eşi meğer...

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ile Evim Sensin filminin bu akşam televizyon izleyicileriyle buluşması üzerine gündeme gelen ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Fahriye Evcen bakın aslen nereliymiş! Almanya doğumlu oyuncunun memleketini duyan şaştı kaldı! Burak Özçivit’in biricik eşi meğer...

4 Haziran 1986 tarihinde Almanya'nın Solingen kentinde dünyaya gelen oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu.

Fahriye Evcen bakın aslen nereliymiş! Almanya doğumlu oyuncunun memleketini duyan şaştı kaldı! Burak Özçivit’in biricik eşi meğer...

İnternet kullanıcıları, en çok "Fahriye Evcen aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Evcen'in aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Fahriye Evcen bakın aslen nereliymiş! Almanya doğumlu oyuncunun memleketini duyan şaştı kaldı! Burak Özçivit’in biricik eşi meğer...

İşte başta Fahriye Evcen olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Fahriye Evcen bakın aslen nereliymiş! Almanya doğumlu oyuncunun memleketini duyan şaştı kaldı! Burak Özçivit’in biricik eşi meğer...

ÖZCAN DENİZ

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