Gülşen seyircisinin kucağına oturdu gören şaştı kaldı! Hem elbisesi hem hareketi olay oldu tepkiler çığ gibi büyüdü 'Amacını çözemedim'
Gülşen seyircisinin kucağına oturdu gören şaştı kaldı! Sahne kıyafetleriyle sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı Gülşen, son konserinde tercih ettiği elbisesiyle yine sosyal medyaya damga vurdu. Beline kadar uzanan derin yırtmaçlı siyah elbisesiyle sahneye çıkan ünlü şarkıcının kostümü kadar konser sırasında yaptığı bir hareket de çok konuşuldu. Şarkılarının bir kısmını seyircilerin arasında söylemeyi tercih eden Gülşen sahneden indi ve bir erkek izleyicisinin kucağına oturdu. O anlar kısa sürede sosyal medyaya düşerek birçok internet kullanıcısının tepkisini çekti. İşte Gülşen'in çok konuşulan elbisesi ve o hareketi...
07.03.2022 23:57 - Son Güncelleme: 07.03.2022 23:58
2016 yılında Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Gülşen, son dönemlerde tercih ettiği sahne kıyafetleriyle sık sık magazin gündeminde yer almıştı.
Konser maratonuna hız kesmeden devam eden şarkıcının kostümü yine çok konuşuldu. Beline kadar uzanan derin yırtmaçlı siyah elbisesiyle sahneye çıkan Gülşen, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
BEBEK BEZİNE BENZETİLDİ!
Öte yandan Gülşen'in yırtmacındaki fiyonk detayı çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından bebek bezine benzetildi.