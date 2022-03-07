Nurgül Yeşilçay ölümden döndü! Büyük bir kaza atlatan oyuncu sevenlerini korkuttu! 'Hasar kaldı...'
Son dakika: Nurgül Yeşilçay ölümden döndü! Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla yürekleri ağza getirdi. Büyük bir kaza atlattığını dile getiren Yeşilçay, yaşadıklarını takipçileriyle paylaşırken sağlık durumu hakkında bilgi vermeyi ihmal etmedi. 'Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek' ifadelerini kullanan oyuncuya geçmiş olsun mesajları yağdı. Öte yandan trafik kazası geçiren Yeşilçay, emniyet kemeri konusunda sevenlerini uyardı. İşte detaylar...
07.03.2022 21:22 - Son Güncelleme: 07.03.2022 21:22
Nurgül Yeşilçay'ın geçtiğimiz aylarda rol adlığı 'Son Nefesime Kadar' isimli dizinin setinde kaza geçirdiği ve kazayı ufak atlatıldığı iddia edilmişti.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU!
Nurgül Yeşilçay, kendi kullandığı araçla kaza yaptı ve adeta ölümden döndü. Hayranlarını korkutan Yeşilçay, sosyal medya hesabında konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.
Instagram sayfasından bir paylaşım yapan Nurgül Yeşilçay, şu ifadeleri kullandı: "Bir süredir buralarda yoktum! Hastanelerde boğuşuyordum çünkü! Kendi kullandığım araçla büyük bir kaza atlattım!