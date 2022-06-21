Arda Kural'a psikonevroz teşhisi konmuştu kötü günler geride kaldı! Yerli Leonardo DiCaprio yeniden setlerde! İşte Arda Kural'ın son hali
Arda Kural'a psikonevroz teşhisi konmuştu kötü günler geride kaldı! Yerli Leonardo DiCaprio yeniden setlerde! Psikonevroz teşhisi konulmasının ardından setlere uzun süre ara veren ünlü oyuncu Arda Kural, beyaz perdeye döndü. "Setleri özlemişim gerçekten. Yeniden ortaya çıkmak, geri gelmek gibi bir anlamı var bu filmin. Setlere dönmek güzel bir his. Sevenlerime teşekkür ediyorum, güzel şeyler yapıyoruz. Takip ederlerse sevinirim." diyen Arda Kural, son haliyle gündeme bomba gibi düştü.
Arda Kural'a psikonevroz teşhisi konmuştu, kötü günler geride kaldı! Yerli Leonardo DiCaprio yeniden setlerde!
Ünlü oyuncuya psikoz teşhisi konulmasının ardından yıllarca ekranlardan uzak kalırken, sevenlerine güzel haber geldi. Oyuncu kadrosunda Altan Erkekli gibi usta isimlerin de bulunduğu "Yıldızlara Bak" filmi, başrol oyuncusu Arda Kural ile çekimlerine başladı. Yönetmen koltuğunda Doruk Tüzel'in bulunduğu dram türündeki yapımın, Kural'ın hayatından kesitler taşıdığı ve 28 Ekim tarihinde sevenleri ile buluşacağı öğrenildi.
"GÜZEL BİR FİLM, ANLAMI VAR"
Yeni filmi hakkında konuşan Arda Kural, "Güzel bir film, bir anlamı var. İnsana değer katmak adına, hayatta dramın olduğunu anlatmak adına, insanın başına kötü şeyler gelebileceğini anlatmak adına yapıyoruz bu filmi.
"SETLERE DÖNMEK GÜZEL BİR HİS"
Tekrardan setlere dönmek hakkında da fikirlerini belirten Arda Kural, "Setleri özlemişim gerçekten. Yeniden ortaya çıkmak, geri gelmek gibi bir anlamı var bu filmin. Setlere dönmek güzel bir his. Sevenlerime teşekkür ediyorum, güzel şeyler yapıyoruz. Takip ederlerse sevinirim." diyerek yeni projelerin olabileceği sürprizini verdi.