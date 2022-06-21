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Haberler Magazin Arda Kural'a psikonevroz teşhisi konmuştu kötü günler geride kaldı! Yerli Leonardo DiCaprio yeniden setlerde! İşte Arda Kural'ın son hali

Arda Kural'a psikonevroz teşhisi konmuştu kötü günler geride kaldı! Yerli Leonardo DiCaprio yeniden setlerde! İşte Arda Kural'ın son hali

Arda Kural'a psikonevroz teşhisi konmuştu kötü günler geride kaldı! Yerli Leonardo DiCaprio yeniden setlerde! Psikonevroz teşhisi konulmasının ardından setlere uzun süre ara veren ünlü oyuncu Arda Kural, beyaz perdeye döndü. "Setleri özlemişim gerçekten. Yeniden ortaya çıkmak, geri gelmek gibi bir anlamı var bu filmin. Setlere dönmek güzel bir his. Sevenlerime teşekkür ediyorum, güzel şeyler yapıyoruz. Takip ederlerse sevinirim." diyen Arda Kural, son haliyle gündeme bomba gibi düştü.

21.06.2022 12:00 - Son Güncelleme: 21.06.2022 12:10
Arda Kural’a psikonevroz teşhisi konmuştu kötü günler geride kaldı! Yerli Leonardo DiCaprio yeniden setlerde! İşte Arda Kural’ın son hali

Arda Kural'a psikonevroz teşhisi konmuştu, kötü günler geride kaldı! Yerli Leonardo DiCaprio yeniden setlerde!

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Arda Kural’a psikonevroz teşhisi konmuştu kötü günler geride kaldı! Yerli Leonardo DiCaprio yeniden setlerde! İşte Arda Kural’ın son hali

Ünlü oyuncuya psikoz teşhisi konulmasının ardından yıllarca ekranlardan uzak kalırken, sevenlerine güzel haber geldi. Oyuncu kadrosunda Altan Erkekli gibi usta isimlerin de bulunduğu "Yıldızlara Bak" filmi, başrol oyuncusu Arda Kural ile çekimlerine başladı. Yönetmen koltuğunda Doruk Tüzel'in bulunduğu dram türündeki yapımın, Kural'ın hayatından kesitler taşıdığı ve 28 Ekim tarihinde sevenleri ile buluşacağı öğrenildi.

Arda Kural’a psikonevroz teşhisi konmuştu kötü günler geride kaldı! Yerli Leonardo DiCaprio yeniden setlerde! İşte Arda Kural’ın son hali

"GÜZEL BİR FİLM, ANLAMI VAR"

Yeni filmi hakkında konuşan Arda Kural, "Güzel bir film, bir anlamı var. İnsana değer katmak adına, hayatta dramın olduğunu anlatmak adına, insanın başına kötü şeyler gelebileceğini anlatmak adına yapıyoruz bu filmi.

Arda Kural’a psikonevroz teşhisi konmuştu kötü günler geride kaldı! Yerli Leonardo DiCaprio yeniden setlerde! İşte Arda Kural’ın son hali

"İÇSEL YOLCULUĞUMUZUN DIŞA VURUMUNU HİSSETTİRMEK İSTEDİK"

Hayatta yaşadığımız kötü olayların başımıza neden geldiği hakkında düşünmek ve nasıl mücadele edebileceğimizi anlatmak istedik. Bu filmde içsel yolculuğumuzun dışa vurumunu hissettirmek istedik. Güzel olacağını düşünüyorum." dedi.

Arda Kural’a psikonevroz teşhisi konmuştu kötü günler geride kaldı! Yerli Leonardo DiCaprio yeniden setlerde! İşte Arda Kural’ın son hali

"SETLERE DÖNMEK GÜZEL BİR HİS"

Tekrardan setlere dönmek hakkında da fikirlerini belirten Arda Kural, "Setleri özlemişim gerçekten. Yeniden ortaya çıkmak, geri gelmek gibi bir anlamı var bu filmin. Setlere dönmek güzel bir his. Sevenlerime teşekkür ediyorum, güzel şeyler yapıyoruz. Takip ederlerse sevinirim." diyerek yeni projelerin olabileceği sürprizini verdi.

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