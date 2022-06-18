Barış Akarsu filmine sevgilisi Zeynep Koçak'ın ailesinden veto! Koçak'ın ailesine sorulmamış bile! İsmail Ege Şaşmaz canlandıracaktı
Türk rock müziğin önemli isimleri arasında yer alan Barış Akarsu şarkıları ile uzun dönem listelerde üst sıralarda yer almıştı. 28. yaş günü olan 29 Haziran 2007 Cuma akşamı, saat 22:30 civarında, Muğla'nın Bodrum ilçesine 5 km mesafedeki Torba Kavşağı'nda bir trafik kazası geçiren Barış Akarsu, 4 Temmuz 2007 günü hayatını kaybetmişti. Araçt bulunan sevgilisi Zeynep Koçak ile Nalan Kahraman olay yerinde hayatlarını kaybetmişti. Bir süre önce hayatının film olacağı duyurulmuştu Akarsu'nun. Ancak bugün ilginç bir detay ortaya çıktı.
Şarkıcı Barış Akarsu, Bodrum Torba Kavşağı'nda geçirdiği trafik kazasının ardından 4 Temmuz 2007 tarihinde hayatını kaybetti. İsmail Ege Şaşmaz'ın başrolde yer alacağı, Akarsu'nun hayatını anlatacak yapım, son dönemde gündemden düşmüyor.
Barış Akarsu'nun çekimlerine başlanan biyografik filmine, o dönem sevgilisi olan ve kendisi ile aynı kazada vefat eden sevgilisi Zeynep Koçak'ın ailesinden itiraz geldi. Kendilerinden izin alınmadığını söyleyen aile, kızlarının filme konu edilmesine karşı çıktı.
Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor ancak aynı filmde kız arkadaşı merhume Zeynep Koçak da yer alıyor. Barış Akarsu'nun sevgilisi olan ve aynı kazada ölen Zeynep Koçak'ı filmde Almila Ada oynayacak. Ancak bu duruma Koçak'ın ailesi tepkili. İzin alınmayan aile, kızlarının filmde yer almasını istemiyorlar. Bu durumu Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu köşesine şu ifadeler ile taşıdı:
"Trafik kazasında öldüğünde henüz 28 yaşındaydı. Aradan onca yıl geçti, ama genç şarkıcı unutulmadı. Barış Akarsu, ölümünden 15 yıl sonra hayatı film yapılan ünlüler arasına bile girdi. Barış Akarsu'yu İsmail Ege Şaşmaz'ın canlandırdığı filmin çekimleri başladı.
Filmin önemli karakterlerinden biri şarkıcıyla aynı kazada ölen sevgilisi Zeynep Koçak. Halen sanal alemdeki videoda 'Filmde Barış Akarsu'nun sevgilisi Zeynep'i oynayacağım' diyen Aslı Bekiroğlu sete çıkamadan gitti, yerine Almila Ada geldi. Amma ve lakin, Bodrum'daki trafik kazasında Barış Akarsu'yla birlikte ölen sevgilisi Zeynep Koçak'ın ailesi, kızlarının filme konu edilmesine karşı.