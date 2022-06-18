Barış Akarsu filmine sevgilisi Zeynep Koçak’ın ailesinden veto! Koçak’ın ailesine sorulmamış bile! İsmail Ege Şaşmaz canlandıracaktı

Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor ancak aynı filmde kız arkadaşı merhume Zeynep Koçak da yer alıyor. Barış Akarsu'nun sevgilisi olan ve aynı kazada ölen Zeynep Koçak'ı filmde Almila Ada oynayacak. Ancak bu duruma Koçak'ın ailesi tepkili. İzin alınmayan aile, kızlarının filmde yer almasını istemiyorlar. Bu durumu Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu köşesine şu ifadeler ile taşıdı: