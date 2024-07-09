Ezgi Sertel'in saçları gitti bambaşka biri oldu! 'Tam bir erkek annesi kıvamında olmuş tarzınız' Arka Sokaklar'ın yıldızıyla evli!

2016 yılında Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hakan karakteriyle hafızalara kazınan Ozan Çobanoğlu ile nikah masasına oturan Ezgi Sertel, son haliyle şaşkınlık yarattı. Instagram hesabından yeni saçlarıyla fotoğrafını paylaşan Ezgi Sertel'in yeni imajı kimisi tarafından beğenilirken bir kısım tarafından pek sevilmedi. İşte Ezgi Sertel'in 'Tam bir erkek annesi kıvamında olmuş tarzınız' yorumu alan yeni fotoğrafı...