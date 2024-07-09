Seda Sayan'ın fenomen gelin adayı Solmaz Çiros yine sahneye çıktı! Kalça dansıyla ünlendi aldığı kilolarla bambaşka biri oldu! "Çok kötü oynuyorsun"

Seda Sayan ile Uğur Arslan'ın sunuculuklarını üstlendiği Evleneceksen Gel adlı programla birlikte şöhrete kavuşan ardından bir dizi projesiyle de izleyici karşısına çıkan Solmaz Çiros şimdilerde sosyal medyadan sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Kalça dansıyla ünlü olan ve sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi edinen Solmaz Çiros, yine sahneye çıktı ve izleyenleri şaşkına çevirdi. Son zamanlarda aldığı kilolarla dikkat çeken Çiros, sahnedeki performansıyla da eleştiri oklarının hedefi oldu.