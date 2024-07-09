Müge Anlı'nın rol aldığı diziye bakın! Onu hiç böyle görmediniz! Birçok oyuncuya taş çıkarttı....

Atv ekranlarının sevilen sunucusu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile Türkiye gündemini belirlemeye devam ediyor. Ara ara yaptığı paylaşımlarla sosyal medya gündeminde de en çok konuşulanlar arasına giren Müge Anlı gençlik haliyle herkesi bir kez daha kendine hayran bırakıyor. Özel hayatını gözler önünde yaşamayı tercih etmeyen Müge Anlı hakkında araştırma yapan hayranları, Anlı'nın yıllar önce ATV'nin sevilen dizisinde rol aldığını görünce şaşırıyor. İşte 'kalbinin güzelliği yüzüne yansıyor' dedirten Müge Anlı'nın 2015 yılında rol aldığı o dizi ve hayran bırakan gençlik fotoğrafları...