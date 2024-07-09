PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Müge Anlı'nın rol aldığı diziye bakın! Onu hiç böyle görmediniz! Birçok oyuncuya taş çıkarttı....

Atv ekranlarının sevilen sunucusu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile Türkiye gündemini belirlemeye devam ediyor. Ara ara yaptığı paylaşımlarla sosyal medya gündeminde de en çok konuşulanlar arasına giren Müge Anlı gençlik haliyle herkesi bir kez daha kendine hayran bırakıyor. Özel hayatını gözler önünde yaşamayı tercih etmeyen Müge Anlı hakkında araştırma yapan hayranları, Anlı'nın yıllar önce ATV'nin sevilen dizisinde rol aldığını görünce şaşırıyor. İşte 'kalbinin güzelliği yüzüne yansıyor' dedirten Müge Anlı'nın 2015 yılında rol aldığı o dizi ve hayran bırakan gençlik fotoğrafları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 19:27 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 19:41
Müge Anlı’nın rol aldığı diziye bakın! Onu hiç böyle görmediniz! Birçok oyuncuya taş çıkarttı.... 1

Özel hayatını gözler önünde yaşamayı tercih etmeyen Müge Anlı hakkında araştırma yapan hayranları, Anlı'nın yıllar önce ATV'nin sevilen dizisinde rol aldığını görünce şaşırıyor. İşte 'kalbinin güzelliği yüzüne yansıyor' dedirten Müge Anlı'nın 2015 yılında rol aldığı o dizi ve hayran bırakan gençlik fotoğrafları...

Müge Anlı’nın rol aldığı diziye bakın! Onu hiç böyle görmediniz! Birçok oyuncuya taş çıkarttı.... 2

Türkiye'nin önde gelen ve en sevilen sunucuları arasında ilk sıralarda yer alan Müge Anlı, sezon finaliyle ekranlara kısa bir mola verdi.

Müge Anlı’nın rol aldığı diziye bakın! Onu hiç böyle görmediniz! Birçok oyuncuya taş çıkarttı.... 3

Her yaptığı paylaşım ve her yaptığıyla milyonlar tarafından yakından takip edilen Müge Anlı'nın Instagram hesabı açması magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.

SON DAKİKA