Dilan Çıtak’tan Tatlıses hamlesi! Biyolojik babası İbrahim Tatlıses’i tek kalemde sildi! Derya Tuna, İdo Tatlıses derken dediğini yaptı

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses, 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı gerginlikle uzun bir süre gündem oldu. Baba-kızın arasındaki tartışma canlı yayına da yansırken İdo Tatlıses ve Derya Tuna detayları dikkat çekti. Dilan Çıtak ile İbrahim Tatlıses arasındaki sular durulmadı. Son hamle ise Dilan Çıtak'tan geldi. Dediğini yapan Çıtak, biyolojik babası İbrahim Tatlıses'i tek kalemde sildi. İşte detaylar...
7 çocuk babası İbrahim Tatlıses, hem kariyeri hem yaşadığı aşklar hem de evlatlarıyla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.
Geçen aylarda sorun yaşadığı büyük oğlu Ahmet Tatlı ile arasındaki buzları eriten İbrahim Tatlıses, son olarak 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı gerginlikle gündeme geldi.
Dilan Çıtak, geçen günlerde bir magazin programına bağlanarak babasıyla arasında geçenleri gözyaşları içerisinde anlattı ve Tatlıses'in evlat ayrımcılığı yaptığını vurguladı.