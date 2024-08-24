Dilan Çıtak’tan Tatlıses hamlesi! Biyolojik babası İbrahim Tatlıses’i tek kalemde sildi! Derya Tuna, İdo Tatlıses derken dediğini yaptı

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses, 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı gerginlikle uzun bir süre gündem oldu. Baba-kızın arasındaki tartışma canlı yayına da yansırken İdo Tatlıses ve Derya Tuna detayları dikkat çekti. Dilan Çıtak ile İbrahim Tatlıses arasındaki sular durulmadı. Son hamle ise Dilan Çıtak'tan geldi. Dediğini yapan Çıtak, biyolojik babası İbrahim Tatlıses'i tek kalemde sildi. İşte detaylar...