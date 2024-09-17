Kadın sanatçıların estetik müdahaleleri sıkça gündeme gelirken erkek ünlüler de bu trendin içinde yer alıyor. İşte estetik işlemleriyle dikkat çeken ünlü isimler...
Cristiano Ronaldo: Estetikle İdeal Görünüm
Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo estetik operasyonlarla dikkat çekiyor. Diş estetiği, botoks ve dolgu işlemleriyle yüzündeki yaşlanma belirtilerini azaltan Ronaldo saç ve kaşlarına da müdahalede bulunduğu iddialarıyla gündemde.
Berdan Mardini: Yeni İmajıyla Göz Dolduruyor
Berdan Mardini, burun küçültme ve botoks işlemleriyle imajını yeniledi. Yeni görünümüyle Özcan Deniz'e benzetilen Mardini müzik dünyasında ve magazin basınında adından söz ettiriyor.