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Estetik yaptıran erkek ünlülere bakın! Burun, çene, dudak derken listede yok yok! Barış Arduç, Özcan Deniz...

Günümüzde estetik operasyonlar sadece kadınların değil erkek ünlülerin de gündeminde. Güzellik ve bakım anlayışının değişmesiyle birlikte birçok ünlü erkek estetik müdahalelerle imajlarını yeniliyor. İşte estetik işlemlerle dikkat çeken bazı ünlü erkekler ve geçirdikleri değişimler...

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 14:06 Güncelleme Tarihi17 Eylül 2024, 14:06
Estetik yaptıran erkek ünlülere bakın! Burun, çene, dudak derken listede yok yok! Barış Arduç, Özcan Deniz... 1

Kadın sanatçıların estetik müdahaleleri sıkça gündeme gelirken erkek ünlüler de bu trendin içinde yer alıyor. İşte estetik işlemleriyle dikkat çeken ünlü isimler...

Estetik yaptıran erkek ünlülere bakın! Burun, çene, dudak derken listede yok yok! Barış Arduç, Özcan Deniz... 2

Cristiano Ronaldo: Estetikle İdeal Görünüm

Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo estetik operasyonlarla dikkat çekiyor. Diş estetiği, botoks ve dolgu işlemleriyle yüzündeki yaşlanma belirtilerini azaltan Ronaldo saç ve kaşlarına da müdahalede bulunduğu iddialarıyla gündemde.

Estetik yaptıran erkek ünlülere bakın! Burun, çene, dudak derken listede yok yok! Barış Arduç, Özcan Deniz... 3

Berdan Mardini: Yeni İmajıyla Göz Dolduruyor

Berdan Mardini, burun küçültme ve botoks işlemleriyle imajını yeniledi. Yeni görünümüyle Özcan Deniz'e benzetilen Mardini müzik dünyasında ve magazin basınında adından söz ettiriyor.

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