Kadın sanatçıların estetik müdahaleleri sıkça gündeme gelirken erkek ünlüler de bu trendin içinde yer alıyor. İşte estetik işlemleriyle dikkat çeken ünlü isimler...

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Cristiano Ronaldo: Estetikle İdeal Görünüm

Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo estetik operasyonlarla dikkat çekiyor. Diş estetiği, botoks ve dolgu işlemleriyle yüzündeki yaşlanma belirtilerini azaltan Ronaldo saç ve kaşlarına da müdahalede bulunduğu iddialarıyla gündemde.