Mehmet Ali Erbil’in sevgilisi Gülseren Ceylan’dan itiraf: Parası, ünü için...

3 çocuk babası Mehmet Ali Erbil, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'ın itiraflarıyla gündem oldu. Mehmet Ali Erbil ile kamera karşısına geçen Ceylan, yayın sırasında ünlü şovmen ile neden birlikte olduğunu açıkladı. "Gidip mahalledeki 65 yaşındaki bir adamla görüşecek halim yok" diyen Ceylan'ın itirafları sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar...
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettiren Mehmet Ali Erbil, son dönemlerde kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşadığı aşkla sık sık gündem oldu.
İmam nikahı kıydıklarını duyuran Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, bu açıklamadan kısa bir süre sonra yollarını ayırdı.
Ceylan, "Her şeyi bugüne kadar göz önünde yaşadığımız için açıklama ihtiyacı duyuyorum. Mehmet Ali ile yollarımı ayırdım. Ayrılık sebebi ile ilgili saçma sapan uydurma haberleri yapmayıp umarım bu defa bize saygı duyarsınız, anlaşamadığımız noktalar olduğundan dolayı birbirimize daha çok zarar vermeden yollarımızı ayırdık" sözleriyle ayrılığı duyurdu.