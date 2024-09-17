Deniz Akkaya 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı!

Eski manken Deniz Akkaya'nın, Efe Önbilgin'den olan 15 yaşındaki kızı A.Ö.'ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada karar çıktı. Akkaya, 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı. İşte detaylar...
Geçen mayıs ayında eski manken Deniz Akkaya'nın 15 yaşındaki kızı A.Ö.'ye şiddet uyguladığı iddiası ortaya atılmıştı.
Anne-kız arasında yaşananlar sosyal medyada gündem olurken iddialar sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.
Eski manken Deniz Akkaya'nın 15 yaşındaki kızı A.Ö.'ye şiddet uyguladığı iddiasıyla 'altsoya karşı silahla basit yaralama' suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada karar çıktı.