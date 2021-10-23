Estetiğin ayarını kaçıran Nez tanınmaz hale geldi! 'Yıllar ona da acımadı!' 'Sakın Ha' şarkısıyla şöhreti yakalamıştı!
Şarkıları ve danslarıyla 2000'li yılların en çok konuşulan ünlülerinden olan Nez, sosyal medyadaki paylaşımıyla gündeme geldi. Nez'in fotoğraftaki halini görenler tanımakta güçlük çekti. Estetik yaptıran şarkıcı fotoğrafında da photoshop kullanınca bambaşka birine döndü. Şimdilerde kıyafet tasarımları yapan bir yandan da canlı sahne performanslarına çıkan şarkıcının paylaşımına 'Yıllar ona da acımadı, mevbur estetik ve photoshop kullanmış.'' yorumunda bulundu.
Bir dönem dillere dolanan 'Sakın Ha' isimli şarkının sahibi Nez'i şimdi görenler tanıyamıyor. 2000'li yılların başında piyasaya sürdüğü albümleriyle büyük bir üne kavuşmuş şarkıları herkes tarafından söylenir olmuştu. O dönem 'Türk lokumu' lakabı takılan ünlü şarkıcıyı tanımayan yoktu. Şimdi ise görenler Nez olduğuna inanamıyor. Şimdilerde sosyal medyayı çok sık kullanan ünlülerden olan Nez son halini paylaştı. Estetiğin ve Photoshop'un ayarını kaçıran şarkıcıya görenler 'Yıllar ona da acımadı' yorumunda bulundu.
Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda da saçlarını kazıtarak gündeme gelmişti. Nez, "Proje için saçlarımı kazıttım" demişti. Şarkıcı, 'saçını kısaltan kadınların psikolojik sorunlar yaşadığı' anlayışına sert çıkmıştı.
"KADINLIK SADECE SAÇLA OLMAZ'
Nez, "Neden acaba bir erkek saçını uzattığı zaman 'psikolojik sorunları var' demiyoruz da kadın kesince böyle konuşuluyor? Bence bunu kadınlar kendi kendini yapıyor. Benim erkek arkadaşım saçlarımı kestiğimde kafamdan öpüp 'muhteşem olmuşsun' dedi. Kadınlık sadece saçla olmaz" şeklinde konuşmuştu.