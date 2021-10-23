Efsane dizide birlikte rol aldıkları ortaya çıktı! Aşk 101’in yıldızları Bade İşçil ve Mert Fırat’ın o dizide birlikte olduklarını gören şoke oluyor!

Aşk 101 dizisinde birlikte rol alan ünlü oyuncular Bade İşçil ve Mert Fırat'ın yıllar önce aynı projede rol aldığı ortaya çıktı. Dizi camiasında bir çok ünlü isim geçmişte aynı projede yer alıp izleyiciler tarafından ilgi görünce farklı projelerde aynı oyunculara teklif gidebiliyor. Örneğin Kırmız Oda dizisinin ilk bölümlerinde birlikte rol alan oyuncu Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu şimdilerde en çok izlenen dizilerin başında gelen Camdaki Kız'da başrol oynuyor. İşte Bade İşçil ve Mert Fırat'ın birlkte rol aldığı o merak edilen dizi...