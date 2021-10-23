Reza Zarrab yeni sevgilisi yeni işi ve yeni ismiyle ortaya çıktı! Ebru Gündeş ve Hadise'den sonra Zarrab'ın sarışın aşkı...
11 yıllık eşi Ebru Gündeş'ten olaylı bir şekilde boşanan Reza Zarrab sırra kadem başmıştı. Reza Zarrab nerede sorusunun yanıtı merak edilirken sır adam yıllar sonra ortaya çıktı. Ortadan kaybolduğu dönemde adı Hadise'yle de yasak aşk iddiasına karışan Reza Zarrab, yeni ismi, yeni işi ve yeni sevgilisiyle poz verdi. ABD'deki banka davasından sonra kayıplara karışan Reza Zarrab, adını Aaron Goldsmith olarak değiştirip yeni sevgilisiyle görüntülendi.
23.10.2021 09:13
- Son Güncelleme: 23.10.2021 09:15
Geçtiğimiz nisan ayında Ebru Gündeş'ten boşanan Reza Zarrab, yıllar sonra ortaya çıktı. Kayıplara karıştığı dönemde Ebru Gündeş'in yakın arkadaşı olan Hadise'yle adı aşk dedikodularına karışan Reza Zarrab adını değiştirdi ancak sadece bununla da yetinmedi. Adını değiştiren ve yeni bir aşka yelken açan Zarrab'ın son hali şaşırttı. İşte detaylar...
Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın boşanma davası nisan ayında sonuçlanmıştı. 4 yıldır ortalarda görünmeyen Reza Zarrab'ın Miami'de lüks bir hayat sürdüğü ortaya çıktı. Adını Aaron Goldsmith olarak değiştirdiği öğrenilen Reza Zarrab'ın yeni hayatı şaşırttı.