Reza Zarrab yeni sevgilisi yeni işi ve yeni ismiyle ortaya çıktı! Ebru Gündeş ve Hadise’den sonra Zarrab’ın sarışın aşkı...

Geçtiğimiz nisan ayında Ebru Gündeş'ten boşanan Reza Zarrab, yıllar sonra ortaya çıktı. Kayıplara karıştığı dönemde Ebru Gündeş'in yakın arkadaşı olan Hadise'yle adı aşk dedikodularına karışan Reza Zarrab adını değiştirdi ancak sadece bununla da yetinmedi. Adını değiştiren ve yeni bir aşka yelken açan Zarrab'ın son hali şaşırttı. İşte detaylar...