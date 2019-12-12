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Esra Erol'un bu halini görünce ağzınız açık kalacak, yok böyle değişim! Nereden Nereye...

O ekranların en sevilen ve en güvenilen isimlerinden biri... Yıllardır yaptığı televizyon programlarıyla izleyicinin gönlünü taht kurdu Esra Erol. 37 yaşında başarılı sunucu ilk olarak evlilik programıyla karşımıza çıktı sonra gerisi geldi. Ali Özbir ile Türkiye'nin gıpta ettiği bir evlilik sürdüren Esra Erol'un bu evliliğinden 2 çocuğu da oldu... Türkiye'nin en başarılı isimlerinden biri olmak sürecinde Esra Erol pek çok farklı tarza büründü ve şaşırtan bir değişim geçirdi. Dizilerde figüran olarak başlayan kariyerinin ilk günlerine ait görüntüler oldukça şaşırtıcı. Görünce siz de çok şaşıracaksınız. İşte başta Esra Erol olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki inanılmaz değişimleri.

12.12.2019 15:41 - Son Güncelleme: 12.12.2019 15:46
Esra Erol'un bu halini görünce ağzınız açık kalacak, yok böyle değişim! Nereden Nereye...

Esra Erol, yıllardır ekranların sevilen isimlerinden biri biliyorsunuz ki. Evlilik programlarıyla hayatımızda yer edinen Erol, sunuculuğuyla da beğenilen bir isim.

Peki Esra Erol bu aşamaya gelene kadar nasıl bir değişim sürecinden geçti?

Esra Erol'un bu halini görünce ağzınız açık kalacak, yok böyle değişim! Nereden Nereye...

Kendisini hatırlarsanız sunduğu evlilik programıyla tanıdık.

Esra Erol'un bu halini görünce ağzınız açık kalacak, yok böyle değişim! Nereden Nereye...

Esra Erol o günden bu bugüne bambaşka bir görünüme kavuştu.

Esra Erol'un bu halini görünce ağzınız açık kalacak, yok böyle değişim! Nereden Nereye...

Tarzı, duruşu, yüz şekli her şeyiyle Esra Erol çok değişti.

Esra Erol'un bu halini görünce ağzınız açık kalacak, yok böyle değişim! Nereden Nereye...
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