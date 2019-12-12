Esra Erol'un bu halini görünce ağzınız açık kalacak, yok böyle değişim! Nereden Nereye...

Esra Erol, yıllardır ekranların sevilen isimlerinden biri biliyorsunuz ki. Evlilik programlarıyla hayatımızda yer edinen Erol, sunuculuğuyla da beğenilen bir isim.

Peki Esra Erol bu aşamaya gelene kadar nasıl bir değişim sürecinden geçti?