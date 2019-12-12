Eski görüntüsü şoke etti! Diriliş Ertuğrul'dan ayrılan Engin Altan Düzyatan'ı böyle tanıyorsunuz fakat...
Diriliş Ertuğrul dizisi ile şöhrete kavuşan Engin Altan Düzyatan herkesin dilinde olmaya devam ediyor. Son projesinde umduğunu bulamayan Engin Altan Düzyatan'ın dizisi erken final yapmıştı. Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterini canlandıran ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Engin Altan Düzyatan, geçen sezon diziye veda etmişti. Diriliş Ertuğrul ise Engin Altan Düzyatan'ın şöhretine şöhret kattı. Hal böyle olunca hayatına dair tüm özel detaylar merak ediliyor, sosyal medyada paylaşılıyor. Onlardan biri de Engin Altan Düzyatan'ın gençlik yıllarına ait bu fotoğraf oldu. Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz, 1979 İzmir doğumlu, Türk oyuncu ve sunucudur.
Diriliş Ertuğrul dizisinde gösterdiği süper performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Diriliş Ertuğrul final yapınca eski şöhreti sona erdi. Yeni dizisi ile beklenen etkiyi yapamayan Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman dizisi ile yerini Burak Özçivit'e bıraktı. Sosyal medyada özel hayatına dair pek çok şey paylaşılan Engin Altan Düzyatan'ın gençlik yıllarına ait bu fotoğraf sosyal medyayı salladı. Siz Engin Altan Düzyatan'ı bu haliyle tanıyorsunuz ama ona bir de böyle bakın... Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz, 1979 İzmir doğumlu, Türk oyuncu ve sunucudur.
ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?
Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz, 1979 İzmir doğumlu, Türk oyuncu ve sunucudur.
Büyük dedeleri Yugoslavya Türklerinden olan Engin Altan Düzyatan, 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi. 2001 yılında mezun olduktan sonra İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda Kenter ve DOT Tiyatrosu'nda görev almış, ayrıca Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda bir oyun yönetmiştir. Hazal Kaya ve Naz Elmas ile birlikte Beymen Club'ın 2010 koleksiyonu çekimlerinde yer almıştır.