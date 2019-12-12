Eski görüntüsü şoke etti! Diriliş Ertuğrul'dan ayrılan Engin Altan Düzyatan'ı böyle tanıyorsunuz fakat...

Diriliş Ertuğrul dizisi ile şöhrete kavuşan Engin Altan Düzyatan herkesin dilinde olmaya devam ediyor. Son projesinde umduğunu bulamayan Engin Altan Düzyatan'ın dizisi erken final yapmıştı. Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterini canlandıran ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Engin Altan Düzyatan, geçen sezon diziye veda etmişti. Diriliş Ertuğrul ise Engin Altan Düzyatan'ın şöhretine şöhret kattı. Hal böyle olunca hayatına dair tüm özel detaylar merak ediliyor, sosyal medyada paylaşılıyor. Onlardan biri de Engin Altan Düzyatan'ın gençlik yıllarına ait bu fotoğraf oldu. Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz, 1979 İzmir doğumlu, Türk oyuncu ve sunucudur.

12.12.2019 18:28 - Son Güncelleme: 12.12.2019 18:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





