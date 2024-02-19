Esra Erol’da sözde ‘mehdi’ olayında kan donduran detaylar | Gizlilik sözleşmesi ortaya çıktı! Köylüler otelin önüne yürüdü

ATV'de her gün ekranlara gelen ve ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da, akıllara durgunluk veren sahte "Mehdi" olayında yeni detaylar çıkmaya devam ediyor. Esra Erol, sözde hoca ile ilgili tüm sırları tek tek ortaya çıkardı. Geçtiğimiz günlerde değnekli günah çıkarma işleminin tarifinin verildiği video ortaya çıkarken stüdyoya "sahte Mehdi, sözde Mustafa hoca " mağdurları akın etti ve birçok yerden programa ihbarlar geldi. Bugün canlı yayında ise yaşananlar yine kan dondurdu. Esra Erol sahte mehdinin imzalattığı gizlilik anlaşmasını ortaya çıkardı. Peki o gizlilik sözleşmesinde neler yazıyor? İşte detaylar...
ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da geçtiğimiz hafta yaşananlar adeta akıllara durgunluk verdi.
Esra Erol'da programında ilginç bir olay yaşandı. Programa katılan Fatma Olgun, 21 yaşındaki kızı Mevlüde Olgun'u bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.
Deprem sonrası kızının psikolojisinin bozulduğunu söyleyen anne Fatma Olgun, 7 aydır kayıp olan kızının sosyal medyadan tanıştığı ve kendisini Mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk isimli sözde hocaya kaçtığını söyledi.