13 yıl Acun Ilıcalı ile evli kalmıştı! 2 çocuk annesi Zeynep Yılmaz aşk orucunu bozdu! Sevgilisi bakın kim! İşte aşkın ilk karesi...

Acun Ilıcalı ile yaptığı evlilikten Leyla Ilıcalı ve Yasemin Ilıcalı adlarında iki evladı olan Zeynep Yılmaz, sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman magazin gündeminde yer aldı. Yılmaz, şimdi ise bambaşka bir olayla adından söz ettirdi. 2016 yılında Acun Ilıcalı ile boşanan Yılmaz, aşk orucunu bozdu. Aşkın ilk karesi de ortaya çıktı. Bakın Zeynep Yılmaz'ın sevgilisi kim...
Ünlü mimar Zeynep Yılmaz, 2003 yılında Acun Ilıcalı ile nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin bu evlilikten Leyla Ilıcalı ve Yasemin Ilıcalı adlarında iki evladı oldu.
13 yıl aynı yastığa baş koyan Acun Ilıcalı ile Zeynep Yılmaz, tarihler 2016'yı gösterdiğinde evliliklerini sonlandırdı.
İki kızının babası Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra kalbine kilit vuran Zeynep Yılmaz cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.