31 yaşında hem yüzü hem mesleği değişti! Adını Feriha Koydum'un Cansu'suydu! Görenler şaşıp kalıyor! "Meleğimin bana vasiyetiydi..."

1 "Adını Feriha Koydum" dizisiyle tanınan oyuncu Sedef Şahin, Cansu karakteriyle büyük bir çıkış yakaladıktan sonra sürpriz bir karar alarak yeni bir mesleğe yöneldi.

2 Kariyerine çeşitli reklam, katalog ve dizilerde rol alarak başlayan Şahin, özellikle "Belalı Baldız" ve "Diriliş Ertuğrul" gibi yapımlardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.