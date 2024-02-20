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31 yaşında hem yüzü hem mesleği değişti! Adını Feriha Koydum'un Cansu'suydu! Görenler şaşıp kalıyor! "Meleğimin bana vasiyetiydi..."

Sevilen oyuncu Sedef Şahin, "Adını Feriha Koydum" dizisinde canlandırdığı Cansu karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Son zamanlarda oyunculuktaki başarılarıyla adından sıkça bahsettiren Şahin, bu sefer bambaşka bir alanda karşımıza çıktı.

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 09:23 Güncelleme 20 Şubat 2024, 09:21
31 yaşında hem yüzü hem mesleği değişti! Adını Feriha Koydum’un Cansu’suydu! Görenler şaşıp kalıyor! Meleğimin bana vasiyetiydi... 1

"Adını Feriha Koydum" dizisiyle tanınan oyuncu Sedef Şahin, Cansu karakteriyle büyük bir çıkış yakaladıktan sonra sürpriz bir karar alarak yeni bir mesleğe yöneldi.

31 yaşında hem yüzü hem mesleği değişti! Adını Feriha Koydum’un Cansu’suydu! Görenler şaşıp kalıyor! Meleğimin bana vasiyetiydi... 2

Kariyerine çeşitli reklam, katalog ve dizilerde rol alarak başlayan Şahin, özellikle "Belalı Baldız" ve "Diriliş Ertuğrul" gibi yapımlardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

31 yaşında hem yüzü hem mesleği değişti! Adını Feriha Koydum’un Cansu’suydu! Görenler şaşıp kalıyor! Meleğimin bana vasiyetiydi... 3

"Adını Feriha Koydum" dizisindeki Cansu karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan ve sonrasında estetik operasyonlar ve kilo verme süreciyle dikkatleri üzerine çeken Sedef Şahin, şimdi de hayranlarını şaşırtacak bir kararla gündeme geldi.

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