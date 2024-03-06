Esra Erol'da Sabriye'nin 24 yaş küçük sevgilisi Murat katil mi? O ihbar ortalık karıştırdı...

ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da bu hafta da ilgiyle izlendi. Reyting rekortmeni program Esra Erol'da, bugün yaşananlar yine Türkiye'nin gündemine oturdu. Esra Erol'da programına katılan Sabriye Azak, kızının kendisinin 70 yaşındaki eski sevgilisiyle evlendiğini iddia etti. Sabriye Azak'ın canlı yayına birlikte katıldığı ve kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi olan Murat'ın evli olduğu programda ortaya çıktı. Murat'ın, 5 çocuklu Yıldız adındaki bir kadını kaçırıp öldürdüğü iddiaları stüdyoyu karıştırdı. Bugün ise canlı yayına Murat'ın eşi ve kaynanası katıldı. Stüdyoda en acı yüzleşme yaşanırken bir ihbar ortalığı karıştırdı! Peki Murat katil mi? Karanlık sırları ne? İşte Esra Erol'da bugüne damga vuran o olay…