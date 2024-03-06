Bir Sevdadır’ın Yasin'i Feyyaz Şerifoğlu bakın aslen nereli çıktı! İşte Feyyaz Şerifoğlu’nun memleketi...

Ekin Mert Daymaz, Sinan Tuzcu, Sinem Öztürk Uslu, Doğukan Polat gibi isimlerin yer aldığı Bir Sevdadır dizisinde Yasin karakterini canlandıran Feyyaz Şerifoğlu'nun hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında en çok "Feyyaz Şerifoğlu aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Feyyaz Şerifoğlu'nun memleketi bakın neresi çıktı.