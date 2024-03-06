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Bir Sevdadır’ın Yasin'i Feyyaz Şerifoğlu bakın aslen nereli çıktı! İşte Feyyaz Şerifoğlu’nun memleketi...

Ekin Mert Daymaz, Sinan Tuzcu, Sinem Öztürk Uslu, Doğukan Polat gibi isimlerin yer aldığı Bir Sevdadır dizisinde Yasin karakterini canlandıran Feyyaz Şerifoğlu'nun hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında en çok "Feyyaz Şerifoğlu aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Feyyaz Şerifoğlu'nun memleketi bakın neresi çıktı.

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 16:19 Güncelleme 06 Mart 2024, 16:19
Bir Sevdadır’ın Yasin’i Feyyaz Şerifoğlu bakın aslen nereli çıktı! İşte Feyyaz Şerifoğlu’nun memleketi... 1

Bir Sevdadır dizisinde Yasin karakterini canlandıran Feyyaz Şerifoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Bir Sevdadır’ın Yasin’i Feyyaz Şerifoğlu bakın aslen nereli çıktı! İşte Feyyaz Şerifoğlu’nun memleketi... 2

FEYYAZ ŞERİFOĞLU KİMDİR?
7 Ağustos 1991'de doğan 33 yaşındaki Feyyaz Şerifoğlu, O Ses Türkiye yarışmasına "İnci Tanem" adlı şarkıyla katıldı ve "Gidene" adında bir single çıkardı.

Bir Sevdadır’ın Yasin’i Feyyaz Şerifoğlu bakın aslen nereli çıktı! İşte Feyyaz Şerifoğlu’nun memleketi... 3

Kırmızı Oda dizisinde Can karakterini canlandıran Şerifoğlu, son olarak Camdaki Kız dizisinde Sedat Koroğlu karakterini canlandırdı.

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