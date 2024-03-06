1 aylık taze anne-baba Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'ten ikizlerle doktor pozu! Bebekleri Ayel'in 2. ameliyatı! "Bir operasyon daha..."

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin mutlu anı, ikiz bebekleri Ayel ve Sinan Emir'in dünyaya gelmesiyle başlamıştı. Ancak, minik Ayel'in kalp rahatsızlığıyla sarsılan ünlü çift, yoğun bir sürecin ardından sevindirici bir gelişmeyi takipçileriyle paylaştı.Ayel'in kalbinden geçirilen başarılı bir operasyonun ardından, İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, bebeklerinin sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayarak evlerine döndü. Ancak, bugün doktor kontrolüne giden çift, Ayel'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişmeyi takipçileriyle paylaştı.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli, 2021 yılında düzenlenen muazzam bir düğünle evlenmiş ve 22 Ocak'ta ikiz bebeklerine kavuşmuştu. Ancak, bu mutlu haberi paylaştıkları sırada yaşadıkları sevinç, minik Ayel'in sağlık sorunuyla gölgelenmiş durumda.
Çift, ikiz bebeklerini doktor kontrolüne götürdüğü sırada, 25 Ocak'ta minik Ayel'in kalbinde sorun tespit edildiğini öğrendi. Hemen ameliyata alınan bebeğin sağlığına 12 gün sonra kavuştuğu açıklandı. Bu zorlu sürecin ardından İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, derin bir nefes alarak çift olarak birlikte yaşadıkları sevinci paylaştı.
Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her şeyi kendi içimizde sindirip çözüme gitmeye odaklandık. Doğum sonrası operasyon olacağını biliyorduk. Bebiş çok güçlü, her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.