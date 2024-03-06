1 aylık taze anne-baba Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'ten ikizlerle doktor pozu! Bebekleri Ayel'in 2. ameliyatı! "Bir operasyon daha..."

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin mutlu anı, ikiz bebekleri Ayel ve Sinan Emir'in dünyaya gelmesiyle başlamıştı. Ancak, minik Ayel'in kalp rahatsızlığıyla sarsılan ünlü çift, yoğun bir sürecin ardından sevindirici bir gelişmeyi takipçileriyle paylaştı.Ayel'in kalbinden geçirilen başarılı bir operasyonun ardından, İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, bebeklerinin sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayarak evlerine döndü. Ancak, bugün doktor kontrolüne giden çift, Ayel'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişmeyi takipçileriyle paylaştı.