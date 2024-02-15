Esra Erol'da harem kuran sahte "Mehdi" skandalı | Değnekli işkencenin tarifi ortaya çıktı! Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu: Söz konusu değil...

ATV'de her gün ekranlara gelen ve ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da, bu hafta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Fatma Olgun, kayıp kızı Mevlüde'yi aramak için Esra Erol'dan yardım istedi. Esrarengiz olaylar birbirini izledi. Fatma'nın kızını "Mehdi" olduğunu iddia eden sözde hoca Mustafa Çabuk'un kandırdığı ortaya çıktı. Canlı yayına ihbar yağdı. Stüdyoya "Sahte Hoca Mustafa" mağdurları akın etti. Esra Erol, sözde hoca ile ilgili tüm sırları tek tek ortaya çıkardı! Bugün canlı yayında ise değnekli işkencenin tarifinin verildiği video ortaya çıkarken skandal olayla ilgili son açıklama Nihat Hatioğlu'ndan geldi. İşte bugün Esra Erol'da yaşananlar...
Her hafta izleyiciyi ekran başına kitleyen atv'nin ilgiliyle takip edilen programı Esra Erol'da bu hafta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Esra Erol'dan yardım isteyen Fatma Olgun, 7 aydır kayıp olan 21 yaşındaki kızının kendisini 'Mehdi' olarak tanıtan Mustafa Çabuk isimli sözde hocaya kaçtığını söyledi.
Canlı yayında sözde hocayla ilgili ortaya atılan iddialar Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü.
Esra Erol'un bu haftaki programında ilginç bir olay yaşandı. Programa katılan Fatma Olgun, 21 yaşındaki kızı Mevlüde Olgun'u bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.
Deprem sonrası kızının psikolojisinin bozulduğunu söyleyen anne Fatma Olgun, 7 aydır kayıp olan kızının sosyal medyadan tanıştığı ve kendisini Mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk isimli sözde hocaya kaçtığını söyledi.