İrem Derici hayranını rezil etti! Sevgilisine fazla yakınlaşan kadına zehir zemberek sözler! "Benim manitaya sinek bile değse..."

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Pop müziğinin sevilen ismi İrem Derici, son konserinde sevgilisiyle olan ilişkisiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Sahne performansıyla olduğu kadar aşk hayatıyla da dikkat çeken Derici, konserde sevgilisine yaklaşan bir hayranıyla ilgili ilginç bir olay yaşadı.