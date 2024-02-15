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İrem Derici hayranını rezil etti! Sevgilisine fazla yakınlaşan kadına zehir zemberek sözler! "Benim manitaya sinek bile değse..."

Başarılı şarkıcı İrem Derici, son konserinde sahne performansıyla olduğu kadar aşk hayatıyla da dikkat çekti. Konser sırasında sahne enerjisiyle hayranlarını coşturan Derici, erkek arkadaşına fazla yakınlaşan hayranına espriyle karışık isyan etti. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 22:51 Güncelleme 15 Şubat 2024, 23:00
İrem Derici hayranını rezil etti! Sevgilisine fazla yakınlaşan kadına zehir zemberek sözler! Benim manitaya sinek bile değse... 1

Pop müziğinin sevilen ismi İrem Derici, son konserinde sevgilisiyle olan ilişkisiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Sahne performansıyla olduğu kadar aşk hayatıyla da dikkat çeken Derici, konserde sevgilisine yaklaşan bir hayranıyla ilgili ilginç bir olay yaşadı.

İrem Derici hayranını rezil etti! Sevgilisine fazla yakınlaşan kadına zehir zemberek sözler! Benim manitaya sinek bile değse... 2

Şu sıralar Gökhan Fırat'la olan ilişkisiyle adından sıkça söz ettiren Derici, sosyal medya paylaşımları ve romantik tatilleriyle aşk dolu bir yaşam sürüyor.

İrem Derici hayranını rezil etti! Sevgilisine fazla yakınlaşan kadına zehir zemberek sözler! Benim manitaya sinek bile değse... 3

Derici son konserinde sahnede şarkı söylerken sevgilisine yaklaşan bir kadını fark etmesi üzerine ilginç bir uyarıda bulundu.

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