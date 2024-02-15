Gönül Dağı'nın nankör Meryem'i Sevilay Gültekin'in pervasız paylaşımları olay oldu! 43.7 bin takipçisini ayağa kaldırdı! Sütyensiz fotoğrafıyla...

Başarılı genç oyuncu Sevilay Gültekin, son zamanlarda adından sıkça söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Gönül Dağı dizisinde Gülsim Ali, Berk Atan, Cihat Süvarioğlu gibi sevilen oyuncularla birlikte yer alan Gültekin canlandırdığı Meryem karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Başarılı oyuncu sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda cesur sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Güzel oyuncunun paylaştığı bir fotoğraf ise sosyal medyayı resmen ikiye ayırdı. Kimileri Gültekin'i cesur bulurken kimileri abartılı bulduğunu belirtti. İşte olay olan o fotoğraf...