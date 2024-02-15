Gönül Dağı'nın nankör Meryem'i Sevilay Gültekin'in pervasız paylaşımları olay oldu! 43.7 bin takipçisini ayağa kaldırdı! Sütyensiz fotoğrafıyla...

Başarılı genç oyuncu Sevilay Gültekin, son zamanlarda adından sıkça söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Gönül Dağı dizisinde Gülsim Ali, Berk Atan, Cihat Süvarioğlu gibi sevilen oyuncularla birlikte yer alan Gültekin canlandırdığı Meryem karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Başarılı oyuncu sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda cesur sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Güzel oyuncunun paylaştığı bir fotoğraf ise sosyal medyayı resmen ikiye ayırdı. Kimileri Gültekin'i cesur bulurken kimileri abartılı bulduğunu belirtti. İşte olay olan o fotoğraf...
Sevilay Gültekin, Gönül Dağı öncesinde Elimi Bırakma ve Yeni Gelin gibi projelerle tanınan isimler arasında yer alıyor. Gültekin 2019 yılında final yapan Elimi Bırakma dizisinde, Dolunay Soysert'in gençliğini canlandırdığı Sumru karakteri ile önemli bir çıkış yakaladı.
Profesyonel oyunculuk eğitimi almış olan Gültekin'in kariyerindeki ilk ekran önü projesi, Jessica May ve Tolga Mendi'nin başrollerini paylaştığı komedi, aşk türündeki Yeni Gelin dizisi oldu.
26 yaşındaki genç oyuncu, 2018'de Yeni Gelin dizisinde Turist Anna, 2019'da Elimi Bırakma dizisinde Genç Sumru rolü ile kendini kanıtladı.